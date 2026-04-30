Az ukránoknak nem tetszik, hogy Magyarország a választások után is vesz orosz energiát

A Kyiv Independent szerint az új magyar kormány nem szakít elég gyorsan az orosz energiával, amely továbbra is meghatározó szerepet kaphat, ami szerintük kockázatokat hordoz – más kérdés, hogy a realitások ennél árnyaltabb képet mutatnak.

A lap kifogásolja, hogy a Tisza Párt 2035-re tenné a leválást, miközben az Európai Unió már 2027-re kitűzte az orosz gáz kivezetését. A kritika lényege egyszerű: Budapest túl lassú. A kérdés csak az, hogy valóban az időzítés a fő probléma, vagy inkább az, hogy Magyarország nem hajlandó mindenáron drágább alternatívákra váltani.