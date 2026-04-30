Így nyitná meg Amerika a Hormuzi-szorost

Cudar világ jön: évek óta nem látott energiaválságra figyelmeztet a Világbank
Szinte nincs olyan gazdasági szektor, amelyik ne érezné meg az Irán elleni háború hatásait.
Az Egyesült Államok új megoldást keres az egyik legfontosabb tengeri útvonal körül kialakult válságra. A Hormuzi-szoros kérdésében Washington nemzetközi koalíció létrehozását kezdeményezi, hogy újraindítsa a hajóforgalmat és kezelje az egyre súlyosabb geopolitikai feszültséget.
Az Egyesült Államok új stratégiával próbálja feloldani a Hormuzi-szoros körül kialakult patthelyzetet, miután a kulcsfontosságú tengeri útvonal forgalma jelentősen visszaesett. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Trump-adminisztráció egy nemzetközi koalíció létrehozását szorgalmazza annak érdekében, hogy a hajózás újraindulhasson a térségben.
A kezdeményezés hátterében egy belső külügyminisztériumi távirat áll, amelyet amerikai nagykövetségeknek küldtek szét.
Ebben arra utasították a diplomatákat, hogy más országokat is próbáljanak megnyerni az együttműködéshez. Az elképzelés szerint egy új, több ország részvételére épülő együttműködés jönne létre, amelynek feladata a hajóforgalom zavartalan működésének biztosítása lenne.
A tervezet alapján az amerikai vezetés nem csupán politikai támogatást vár, hanem konkrét együttműködést is. A koalíció tagjai információt osztanának meg egymással, összehangolnák diplomáciai lépéseiket, és közösen lépnének fel a szankciók érvényesítése érdekében. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés célja a hajózási szabadság helyreállítása és a világgazdaság stabilitásának védelme. Mint fogalmaznak:
Az Önök részvétele erősíteni fogja közös képességünket a hajózási szabadság helyreállítására és a világgazdaság védelmére.
A távirat szerint
a kollektív fellépés elengedhetetlen ahhoz, hogy egységes eltökéltséget mutassunk és valódi költségeket rójunk az iráni akadályozásra.
A Hormuzi-szoros jelentősége abban rejlik, hogy a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonaláról van szó, így a fennakadások azonnali hatással vannak az olajárakra és a globális gazdaságra is.
A jelenlegi helyzetet jelentősen bonyolítja, hogy Irán aknákkal és tankerhajók elleni támadásokkal próbálja ellenőrizni az áthaladást, különösen azokkal a hajókkal szemben, amelyek nem fizetnek tranzitdíjat. Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet blokádot vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan érkező hajókkal szemben. A Hormuzi-szoros ügye az amerikai–iráni tárgyalások egyik központi kérdésévé vált, miközben a globális energiaárak emelkedése tovább növeli a feszültséget. Donald Trump a blokád hatékonyságát így jellemezte:
A blokád zseniális, rendben, a blokád száz százalékban hibátlan volt.
Az amerikai elnök jelezte, hogy kész fenntartani a nyomást:
Hajlandó folytatni a háborút, hacsak nem egyeznek bele abba, hogy nem lesz nukleáris fegyverük.
Ez azt mutatja, hogy Washington nemcsak rövid távú megoldásban gondolkodik, hanem stratégiai célokat is követ. A Wall Street Journal szerint ugyanakkor az új koalíciós terv részben ellentmond Trump korábbi kijelentéseinek, amikor még azt sürgette, hogy az európai szövetségesek vállaljanak nagyobb szerepet a térség stabilizálásában. Korábban úgy fogalmazott:
Gyűjtsenek egy kis késleltetett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és egyszerűen foglalják el.
Az európai országok részéről is történtek lépések: az Egyesült Királyság és Franciaország vezetésével több mint ötven ország részvételével tartottak egyeztetéseket a hajózás jövőjéről. Az amerikai fél azonban úgy látja, hogy ezek az erőfeszítések túl lassan haladnak egy gyorsan romló helyzetben. A tervezett amerikai kezdeményezés ezért részben ezekre az európai próbálkozásokra is ráépülne, kiegészítve a már létező tengeri biztonsági együttműködéseket. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely képes gyorsan reagálni a térségben kialakuló kihívásokra, és hosszabb távon is biztosítani tudja a Hormuzi-szoros zavartalan működését.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP