Így nyitná meg Amerika a Hormuzi-szorost

Az Egyesült Államok új stratégiával próbálja feloldani a Hormuzi-szoros körül kialakult patthelyzetet, miután a kulcsfontosságú tengeri útvonal forgalma jelentősen visszaesett. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Trump-adminisztráció egy nemzetközi koalíció létrehozását szorgalmazza annak érdekében, hogy a hajózás újraindulhasson a térségben.

A kezdeményezés hátterében egy belső külügyminisztériumi távirat áll, amelyet amerikai nagykövetségeknek küldtek szét.

Ebben arra utasították a diplomatákat, hogy más országokat is próbáljanak megnyerni az együttműködéshez. Az elképzelés szerint egy új, több ország részvételére épülő együttműködés jönne létre, amelynek feladata a hajóforgalom zavartalan működésének biztosítása lenne.