Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború hajóforgalom Trump Hormuzi-szoros

Így nyitná meg Amerika a Hormuzi-szorost

2026. április 30. 13:05

Az Egyesült Államok új megoldást keres az egyik legfontosabb tengeri útvonal körül kialakult válságra. A Hormuzi-szoros kérdésében Washington nemzetközi koalíció létrehozását kezdeményezi, hogy újraindítsa a hajóforgalmat és kezelje az egyre súlyosabb geopolitikai feszültséget.

Az Egyesült Államok új stratégiával próbálja feloldani a Hormuzi-szoros körül kialakult patthelyzetet, miután a kulcsfontosságú tengeri útvonal forgalma jelentősen visszaesett. A Wall Street Journal beszámolója szerint a Trump-adminisztráció egy nemzetközi koalíció létrehozását szorgalmazza annak érdekében, hogy a hajózás újraindulhasson a térségben.

A kezdeményezés hátterében egy belső külügyminisztériumi távirat áll, amelyet amerikai nagykövetségeknek küldtek szét. 

Ebben arra utasították a diplomatákat, hogy más országokat is próbáljanak megnyerni az együttműködéshez. Az elképzelés szerint egy új, több ország részvételére épülő együttműködés jönne létre, amelynek feladata a hajóforgalom zavartalan működésének biztosítása lenne.

Koalícióval nyitnák meg a Hormuzi-szorost

A tervezet alapján az amerikai vezetés nem csupán politikai támogatást vár, hanem konkrét együttműködést is. A koalíció tagjai információt osztanának meg egymással, összehangolnák diplomáciai lépéseiket, és közösen lépnének fel a szankciók érvényesítése érdekében. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a kezdeményezés célja a hajózási szabadság helyreállítása és a világgazdaság stabilitásának védelme. Mint fogalmaznak: 

Az Önök részvétele erősíteni fogja közös képességünket a hajózási szabadság helyreállítására és a világgazdaság védelmére.

A távirat szerint 

a kollektív fellépés elengedhetetlen ahhoz, hogy egységes eltökéltséget mutassunk és valódi költségeket rójunk az iráni akadályozásra.

A Hormuzi-szoros jelentősége abban rejlik, hogy a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonaláról van szó, így a fennakadások azonnali hatással vannak az olajárakra és a globális gazdaságra is.

Feszültségek, blokád és nemzetközi vita

A jelenlegi helyzetet jelentősen bonyolítja, hogy Irán aknákkal és tankerhajók elleni támadásokkal próbálja ellenőrizni az áthaladást, különösen azokkal a hajókkal szemben, amelyek nem fizetnek tranzitdíjat. Ezzel párhuzamosan az amerikai haditengerészet blokádot vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan érkező hajókkal szemben. A Hormuzi-szoros ügye az amerikai–iráni tárgyalások egyik központi kérdésévé vált, miközben a globális energiaárak emelkedése tovább növeli a feszültséget. Donald Trump a blokád hatékonyságát így jellemezte:

A blokád zseniális, rendben, a blokád száz százalékban hibátlan volt.

Az amerikai elnök jelezte, hogy kész fenntartani a nyomást: 

Hajlandó folytatni a háborút, hacsak nem egyeznek bele abba, hogy nem lesz nukleáris fegyverük. 

Ez azt mutatja, hogy Washington nemcsak rövid távú megoldásban gondolkodik, hanem stratégiai célokat is követ. A Wall Street Journal szerint ugyanakkor az új koalíciós terv részben ellentmond Trump korábbi kijelentéseinek, amikor még azt sürgette, hogy az európai szövetségesek vállaljanak nagyobb szerepet a térség stabilizálásában. Korábban úgy fogalmazott:

 Gyűjtsenek egy kis késleltetett bátorságot, menjenek a szoroshoz, és egyszerűen foglalják el.

Az európai országok részéről is történtek lépések: az Egyesült Királyság és Franciaország vezetésével több mint ötven ország részvételével tartottak egyeztetéseket a hajózás jövőjéről. Az amerikai fél azonban úgy látja, hogy ezek az erőfeszítések túl lassan haladnak egy gyorsan romló helyzetben. A tervezett amerikai kezdeményezés ezért részben ezekre az európai próbálkozásokra is ráépülne, kiegészítve a már létező tengeri biztonsági együttműködéseket. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely képes gyorsan reagálni a térségben kialakuló kihívásokra, és hosszabb távon is biztosítani tudja a Hormuzi-szoros zavartalan működését.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
•••
2026. április 30. 13:36 Szerkesztve
Egyetértek azzal, hogy az iráni rezsimnek mennie kell. Már fél évszázada szponzorálja a nemzetközi terrorizmust és az elmúlt hónapokban elkezdte legyilkolni a saját lakosságát is. Teljesen eszement banda, le kell őket állítani. Trump viszont hebehurgyán állt neki. Előbb felidegelte a szövetségeseit vámokkal, sértegetésekkel, aztán magukra hagyta őket Ukrajnában, aztán a megkérdezésük nélkül elindította a háborút Irán ellenn, gondolván, hogy úgy is csatlakoznak. Európa beintett Trumpnak. Trump nem akar amerikai katonákat küldeni Iránba a félidős választások előtt. Európai katonákat szeretett volna, annak híján meg esetleg a környező arab országokét, akiket Irán bombáz. Eddig egyik se jött össze. Csak légierővel nem lehet győzni, kellenek csizmák is.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
•••
2026. április 30. 13:20 Szerkesztve
Szóval Trumpi elkúrta, és most mindenki menjen és védje meg a kibaszott demokráciát, amit odaszállított. Egyfelől segíteni kéne neki, mert olaj nélkül a drágaság nagyon durva lesz. Másfelől meg az eu ami most minket sanyargat, ezzel a vezetéssel hamarabb omlik össze. A hamarabb összeomlott eut hamarabb veszi teljesen hatalmába a pénzhatalom, ami rajtunk nemcsak nem segít, de az oroszokkal elbasznak minden kapcsolatot. A háború réme is közelebb kerül. És nekünk egyik esetben sincsen kegyelem, és nem Orbán vitézkedése miatt, az csak elodázta a dolgokat, hanem mert be akarják fejezni, amit száz éve elkezdtek. Az egyik szemem sír, a másik zokog.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. április 30. 13:07
Rá ér még, Ursula lélegzik, ha már nem is piheg lehet valamit kezdeni
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!