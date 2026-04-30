Cudar világ jön: évek óta nem látott energiaválságra figyelmeztet a Világbank

Szinte nincs olyan gazdasági szektor, amelyik ne érezné meg az Irán elleni háború hatásait.
A Világbank legfrissebb Commodity Markets Outlook jelentése szerint az energiaárak 2026-ban 24 százalékkal emelkednek, és évek óta nem látott energiaválságra kell készülnie a világnak.
Az elemzés szerint közel-keleti háború okozta globális piaci sokk miatt az összes árucikk ára átlagosan 16 százalékkal nőhet az idén.
A jelentés szerint a konfliktus kumulatív hullámokban sújtja a világgazdaságot, és különösen súlyos következményekkel jár a munkahelyteremtésre, a a gazdasági növekedésre, valamint a legszegényebbekre nézve.
A Hormuzi-szoroson keresztül zajló globális tengeri kőolaj-kereskedelemi zavarok a történelem legnagyobb olajellátási sokkját idézték elő: napi mintegy 10 millió hordóval csökkent a globális olajkínálat. Bár az árak a azóta némileg mérséklődtek, a Brent olaj ára április közepén még mindig több mint 50 százalékkal haladta meg az év eleji szintet.
A Világbank előrejelzése szerint a Brent olaj ára 2026-ban átlagosan 86 dollár/hordó körül alakul, szemben a 2025-ös 69 dollárral.
A prognózis feltételezi, hogy a legsúlyosabb zavarok májusban véget érnek, és a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítás a háború előtti szintre tér vissza 2026 végéig.
A háború kumulatív hullámokban sújtja a globális gazdaságot: először a magasabb energiaárakon keresztül, majd a magasabb élelmiszerárakon, végül a magasabb infláción keresztül, ami felnyomja a kamatokat és még drágábbá teszi az adósságot”
– idézi a jelentés Indermit Gillt, a Világbank-csoport főközgazdászát és a Fejlesztési Közgazdaságtanért felelős senior alelnökét. „A legszegényebb emberek, akik jövedelmük legnagyobb részét élelmiszerekre és üzemanyagokra költik, a leginkább sújtottak, akárcsak a súlyos adósságteher alatt nyögdécselő fejlődő gazdaságok. Mindez egy szomorú igazságra emlékeztet: a háború a fejlődés visszafordítása” – tette hozzá.
A műtrágya árának 31 százalékos emelkedése várható 2026-ban, ezen belül a karbamid (urea) ára 60 százalékkal szökhet fel.
Ez csökkenti a gazdák jövedelmét és veszélyezteti a jövőbeli terméshozamokat. Ha a konfliktus elhúzódik, akkor akár 45 millió további ember kerülhet akut élelmezési válságba – figyelmeztet a Világélelmezési Program.
Az olyan fémek, mint például az alumínium, réz, ón árai szintén történelmi csúcsokra emelkedhetnek a mesterséges intelligencia adatközpontjai, az elektromos járművek és a megújuló energia iránti erős kereslet miatt.
A nemesfémek ára és anak volatilitása szintén rekordot dönthet, az átlagos árak 42 százalékos emelkedése várható, mivel a geopolitikai bizonytalanság növeli irántuk a keresletet.
A Világbank szerint a világszerte növekedni fog az infláció és lassulni a növekedés.
A fejlődő gazdaságokban az infláció a jelentés szerint 5,1 százalékra emelkedhet 2026-ban.
A növekedési kilátások is romlanak: a fejlődő országok GDP-je 3,6 százalékkal bővülhet, ami 0,4 százalékpontos történő korrekció a januári előrejelzéshez képest.
A konfliktus által közvetlenül érintett gazdaságok szenvednek a leginkább; a világ importőrinek 70 százaléka, illetve az exportőrök több mint 60 százaléka gyengébb növekedésre számíthat, mint amit januárban vártak.
A Világbank szerint az árak még magasabbra is szökhetnek, ha a harcok eszkalálódnak vagy a szállítási zavarok tovább tartanak.
Az évtized során sorozatosan érkező sokkok jelentősen csökkentették azt a fiskális mozgásteret, amellyel a kormányok a jelenlegi történelmi energiaellátási válságra reagálhatnának”
mondta Ayhan Kose, a Világbank helyettes főközgazdásza. „A kormányoknak ellen kell állniuk a széles körű, nem célzott fiskális támogatások csábításának, amelyek torzíthatják a piacokat és tovább erodálhatják a fiskális tartalékokat. Ehelyett gyors, ideiglenes és a legsebezhetőbb háztartásokra fókuszáló támogatásokra van szükség” – mondta. A jelentés külön fejezete rámutat: egy geopolitikai okból bekövetkező 1 százalékos olajtermelés-csökkenés átlagosan 11,5 százalékos áremelkedést okoz. Ezek a hatások körülbelül 50 százalékkal erősebbek a normál piaci körülményekhez képest.
Nyitókép forrása: RONALDO SCHEMIDT/ AFP
