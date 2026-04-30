Sajtóhír: az Európai Bizottság pert indít Magyarország és Csehország ellen

Az Európai Bizottság nem vár tovább: az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot
A kiskereskedelmi adó után az európai elfogatóparancs szabályainak be nem tartása miatt kerül Magyarország ügye az Európai Bíróság elé.
Az Európai Bizottság pert indít Magyarország és Csehország ellen az európai elfogatóparancs szabályainak be nem tartása miatt – írja a Deník N.
A cikk alapján
a Bizottság szerint a jogszabályok nem biztosítják, hogy a keresett személyeket ideiglenesen átadják vagy meghallgassák, amíg döntés születik az átadásról, illetve hiányzik a két ország igazságügyi szervei közötti egyeztetés az ideiglenes átadás időtartamáról.
Az ügyet most az Európai Unió Bírósága vizsgálja tovább, ahogyan a kiskereskedelmi adót is.
Örülhet a Spar vezérigazgatója.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.