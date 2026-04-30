Az Európai Bizottság nem vár tovább: az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot

Nagy bejelentést tett a SPAR vezérigazgatója: Magyarország elhagyásával fenyegetőzik
A különadók és az árrésstop miatt fáj a szíve.
Örülhet a Spar vezérigazgatója, miután Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Magyarországon a kiskereskedelmi adó diszkriminatív.
Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot a 2022-ben bevezetett kiskereskedelmi adó miatt, amely szerinte hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú áruházláncokat – írja az Euractiv.
A Bizottság kifogásolja, hogy
Orbán Viktor kormánya nem szüntette meg az adót, sőt emelte is annak mértékét, továbbá az élelmiszerárstop ügyében is bírálat érte Magyarországot.
Hans K. Reisch, a Spar vezérigazgatója úgy véli, a magyarországi adó diszkriminatív és veszteségbe taszítja a nagy láncokat. A szerző megjegyzi, Magyar Péter és a Tisza Párt jelezte, hogy ellenzik az ilyen állami beavatkozást.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.