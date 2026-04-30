Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
A progresszív baloldal a szemünk előtt semmisült meg.
„A balliberális oldal levitézlett figurái, akiket a Tisza már 2024-ben leváltott, a jobboldal elleni gyűlöletük (és gyenge politikai felismerő-képességük) miatt nem vették észre, hogy nem ők győzték le Orbán Viktort.
Sőt, az általuk nyújtott politikai ajánlat zsinórban négyszer bukott el a választók előtt. Mind a négyszer parlamenti kétharmaddal.
Fekete-Győr András, az elektromos rollerek fürdetője úgy nyilatkozik a választási eredményekről, mintha az ő pártja győzött volna április 12-én. Javaslatokat osztogat és Magyar Péter nevében beszél a kormányváltás utáni teendőkről, királyi többesben.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a woke szélsőbal eszméit importáló Momentum nem indult el a választáson. Az európai parlamenti és fővárosi önkormányzati képviseletét már 2024-ben elveszítette, idéntől pedig nem parlamenti párt többé.
A Momentum-közeli Pikó András, a VIII. kerület polgármestere beleállt Ferencz Orsolyába, hiteltelennek és hazugnak nevezve a politikusnő Fidesszel szembeni önkritikáit. Pikó amúgy a társadalom gyógyításáról beszél, miközben a politikailag eltüntetett baloldal tagjaként támadó hangvételben kommunikál. A múlt itt is kísért.
Szabó Tímea már megfejtéseiben arra jut, hogy Orbán Viktorra se a parlamentben, se azon kívül »nincs szükség«. A sosevolt társadalmi támogatottságú Párbeszéd leköszönő képviselője elfelejthette, hogy az emberek először mondtak nemet a baloldalra, és utána a kormánypártokra.
A Fidesz komoly vereségéből teljes körű újragondolással, sorcserével és a politikai ballasztok kidobásával fel lehet állni. A progresszív baloldal viszont a szemünk előtt semmisült meg Magyarországon — véglegesen.
Az említett szereplőkről a régi vicc jut eszembe. A légy rászáll az ökör szarvára, majd rövid elmélkedés után megjegyzi: »hmm, szántunk«.”
Nyitókép forrása: Momentum Mozgalom Facebook-oldala
***