Fekete-Győr András, az elektromos rollerek fürdetője úgy nyilatkozik a választási eredményekről, mintha az ő pártja győzött volna április 12-én. Javaslatokat osztogat és Magyar Péter nevében beszél a kormányváltás utáni teendőkről, királyi többesben.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a woke szélsőbal eszméit importáló Momentum nem indult el a választáson. Az európai parlamenti és fővárosi önkormányzati képviseletét már 2024-ben elveszítette, idéntől pedig nem parlamenti párt többé.

A Momentum-közeli Pikó András, a VIII. kerület polgármestere beleállt Ferencz Orsolyába, hiteltelennek és hazugnak nevezve a politikusnő Fidesszel szembeni önkritikáit. Pikó amúgy a társadalom gyógyításáról beszél, miközben a politikailag eltüntetett baloldal tagjaként támadó hangvételben kommunikál. A múlt itt is kísért.