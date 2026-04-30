szabó tímea Fekete-Győr ­András pikó andrás Magyar Péter momentum baloldal orbán viktor

Akik biztosan nem nyertek április 12-én

2026. április 30. 13:24

A progresszív baloldal a szemünk előtt semmisült meg.

Hoppál Hunor
„A balliberális oldal levitézlett figurái, akiket a Tisza már 2024-ben leváltott, a jobboldal elleni gyűlöletük (és gyenge politikai felismerő-képességük) miatt nem vették észre, hogy nem ők győzték le Orbán Viktort.

Sőt, az általuk nyújtott politikai ajánlat zsinórban négyszer bukott el a választók előtt. Mind a négyszer parlamenti kétharmaddal.

Fekete-Győr András, az elektromos rollerek fürdetője úgy nyilatkozik a választási eredményekről, mintha az ő pártja győzött volna április 12-én. Javaslatokat osztogat és Magyar Péter nevében beszél a kormányváltás utáni teendőkről, királyi többesben.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a woke szélsőbal eszméit importáló Momentum nem indult el a választáson. Az európai parlamenti és fővárosi önkormányzati képviseletét már 2024-ben elveszítette, idéntől pedig nem parlamenti párt többé.

A Momentum-közeli Pikó András, a VIII. kerület polgármestere beleállt Ferencz Orsolyába, hiteltelennek és hazugnak nevezve a politikusnő Fidesszel szembeni önkritikáit. Pikó amúgy a társadalom gyógyításáról beszél, miközben a politikailag eltüntetett baloldal tagjaként támadó hangvételben kommunikál. A múlt itt is kísért.

Szabó Tímea már megfejtéseiben arra jut, hogy Orbán Viktorra se a parlamentben, se azon kívül »nincs szükség«. A sosevolt társadalmi támogatottságú Párbeszéd leköszönő képviselője elfelejthette, hogy az emberek először mondtak nemet a baloldalra, és utána a kormánypártokra.

A Fidesz komoly vereségéből teljes körű újragondolással, sorcserével és a politikai ballasztok kidobásával fel lehet állni. A progresszív baloldal viszont a szemünk előtt semmisült meg Magyarországon — véglegesen.

Az említett szereplőkről a régi vicc jut eszembe. A légy rászáll az ökör szarvára, majd rövid elmélkedés után megjegyzi: »hmm, szántunk«.”

Nyitókép forrása: Momentum Mozgalom Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Canadian
2026. április 30. 13:51
Dehogyis. Mind a Tiszában vannak.
tapir32
2026. április 30. 13:37
Mindenki annyi engedményt zsarol ki Magyar Péterből amennyit nem szégyell.
