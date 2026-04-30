Az izraeli külügyminiszter beszólt Zelenszkijnek

Befutott a legújabb konfliktus: Ukrajna súlyos csapással fenyegette meg Izraelt
Az ukrán elnök szankciók bevezetését helyezte kilátásba.
Újabb diplomáciai konfliktus bontakozott ki Ukrajna és Izrael között egy vitatott gabonaszállítmány miatt. Az izraeli álláspont szerint Kijev Jeruzsálemmel szemben nem a megszokott diplomáciai utat követte, hanem inkább a nyilvánosságon keresztül próbált nyomást gyakorolni.
Újabb diplomáciai konfliktus bontakozott ki Kijev és Jeruzsálem között egy vitatott gabonaszállítmány miatt. Az izraeli álláspont szerint Ukrajna nem a megszokott diplomáciai utat követte, hanem inkább nyilvános nyomásgyakorlással próbálkozott.
Az izraeli külügyminiszter, Gideon Szaár élesen reagált az ukrán vádakra, amelyek szerint a zsidó állam egy olyan hajót fogadhatott volna, amely állítólag az oroszok által megszerzett ukrán gabonát szállított. Izrael azonban már a kezdetektől vitatta a történet kezelésének módját.
Az ukrán elnök szankciók bevezetését helyezte kilátásba.
A Jewish News Syndicate hírügynökség beszámolója szerint a vita középpontjában nem csupán maga a gabonaszállítmány áll, hanem az is, ahogyan Ukrajna az ügyet kezelte. Gideon Szaár szerint az ukrán fél előbb a közösségi médiában próbált nyomást gyakorolni, és csak ezt követően nyújtotta be a hivatalos megkeresést. Az izraeli külügyminiszter ezt így fogalmazta meg:
Egy normális ország esetében elvárható lenne, hogy jogi kérelmet nyújtson be, mielőtt tweetel. Önök másként döntöttek, a saját okaikból.
Hozzátette, hogy a hivatalos kérelem végül késve érkezett meg, és jelenleg az illetékes hatóságok vizsgálják azt. Szaár már korábban is jelezte fenntartásait, amikor egy jeruzsálemi sajtótájékoztatón kijelentette:
Elutasítjuk a Twitter-diplomáciát, és nem fogunk ennek hatása alá kerülni.
Emellett arra is rámutatott, hogy a szóban forgó hajó még nem kötött ki, sőt a szükséges dokumentumokat sem nyújtotta be, így az ukrán állítások valóságtartalma sem volt ellenőrizhető. Az izraeli álláspont szerint különösen problémás, hogy a hivatalos jogi lépések hiányában a nyilvános térben megfogalmazott vádak torzíthatják a helyzet megítélését, miközben a tények még nem tisztázottak.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha visszautasította az izraeli kritikát, és hangsúlyozta, hogy Kijev hivatalos csatornákon keresztül is fellépett az ügyben. Mint mondta:
Ez nem Twitter-diplomácia, hanem egy nagyon konkrét jogi és diplomáciai megkeresés, amely nemzetközi jogi segítségnyújtást igényel.
A helyzet tovább éleződött, amikor Volodimir Zelenszkij is megszólalt, és figyelmeztetést intézett Izrael felé. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy a lopott áruk megvásárlása jogi következményekkel járhat, és ezt kifejezetten az oroszok által megszerzett gabonára is érvényesnek tartja. Zelenszkij szankciók lehetőségét is felvetette, ami új szintre emelte a konfliktust. A vita így már nem pusztán egy konkrét szállítmányról szólt, hanem a két ország kapcsolatának egészére is kihatással lehet.
A háttérben jogi és politikai értelmezések is ütköznek. Eugene Kontorovich, a George Mason Egyetem jogászprofesszora vitatta az ukrán álláspontot, és kijelentette:
Egyáltalán nincs jogi tilalom az ilyen importokra. Izraelnek nem kötelessége bojkottálni az orosz megszállás alatt álló területeket.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajna nem lép fel hasonló módon más országokkal szemben, ami szerinte arra utalhat, hogy a helyzetnek politikai vetülete is van. Úgy véli, a történet akár az Európai Unió részéről régóta fontolgatott szankciók előkészítését is szolgálhatja. Az Európai Bizottság mindenesetre jelezte, hogy figyelemmel kíséri az ügyet, és kész fellépni minden olyan tevékenységgel szemben, amely hozzájárulhat Oroszország háborús erőfeszítéseihez vagy az uniós szankciók megkerüléséhez.
A gabona körüli vita tehát jóval túlmutat egyetlen hajó sorsán. Az ukrán–izraeli kapcsolatok az elmúlt években is feszültek voltak, mivel Izrael igyekezett egyensúlyt tartani Kijev és Moszkva között. Ez az ügy azonban újabb repedéseket okozhat ebben az amúgy is érzékeny viszonyrendszerben.
