Az izraeli külügyminiszter beszólt Zelenszkijnek

Újabb diplomáciai konfliktus bontakozott ki Kijev és Jeruzsálem között egy vitatott gabonaszállítmány miatt. Az izraeli álláspont szerint Ukrajna nem a megszokott diplomáciai utat követte, hanem inkább nyilvános nyomásgyakorlással próbálkozott.

Az izraeli külügyminiszter, Gideon Szaár élesen reagált az ukrán vádakra, amelyek szerint a zsidó állam egy olyan hajót fogadhatott volna, amely állítólag az oroszok által megszerzett ukrán gabonát szállított. Izrael azonban már a kezdetektől vitatta a történet kezelésének módját.