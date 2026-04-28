Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
zelenszkij szankciók izraeli gabona ukrajna oroszország

Befutott a legújabb konfliktus: Ukrajna súlyos csapással fenyegette meg Izraelt

2026. április 28. 14:08

Az ukrán elnök szankciók bevezetését helyezte kilátásba.

null

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg Izraelt, hogy Oroszországtól olyan gabonaszállítmányokat vásárolt, amelyek Ukrajnából származnak, és szerinte jogellenesen kerültek elszállításra. Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: izraeli kikötők több olyan orosz hajót is fogadtak, amelyek állítása szerint Ukrajnából elvitt gabonát szállítottak.

Zelenszkij szerint ez a gyakorlat teljes mértékben illegális, és még az izraeli jogszabályoknak sem felel meg.

Ezen felül úgy fogalmazott, nehezen elképzelhető, hogy a kikötői hatóságok ne lennének tisztában a rakomány eredetével.

Az ukrán vezető azt is közölte, hogy Kijev többször jelezte Izrael felé a kifogásolt gyakorlatot, azonban szerinte érdemi lépések nem történtek. Emiatt utasította a külügyminisztériumot, hogy tájékoztassa a szövetséges országokat a helyzetről, és bejelentette: 

Kijev szankciókat készített elő az érintett exportsémában részt vevő üzletemberek ellen.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden partnerétől együttműködést és kölcsönös tiszteletet vár, és azt reméli, hogy az izraeli hatóságok tartózkodnak az olyan lépésektől, amelyek ronthatják a két ország kapcsolatát.

Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 28. 15:25
No igen, minden egyes búzaszemre rá van írva, hogy Made in Ujrajna. A kijevi főrabbi azért elbeszélgethetne időnként ezzel a kazár majommal.
zabszem
2026. április 28. 15:24
Zsolt75: "Ja, majd pont izraelben fogják megenni a gmo-s szarotokat..." Megy a palesztínoknak... Kac-kac..
kbs-real
2026. április 28. 15:20
Jó ötlet belekötni Izraelbe is.
Dixtroy
2026. április 28. 15:15
Minek vitatkoztok? Rakétázzátok, meg drónozzátok megy egymást!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.