Befutott a legújabb konfliktus: Ukrajna súlyos csapással fenyegette meg Izraelt

Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg Izraelt, hogy Oroszországtól olyan gabonaszállítmányokat vásárolt, amelyek Ukrajnából származnak, és szerinte jogellenesen kerültek elszállításra. Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: izraeli kikötők több olyan orosz hajót is fogadtak, amelyek állítása szerint Ukrajnából elvitt gabonát szállítottak.

Zelenszkij szerint ez a gyakorlat teljes mértékben illegális, és még az izraeli jogszabályoknak sem felel meg.

Ezen felül úgy fogalmazott, nehezen elképzelhető, hogy a kikötői hatóságok ne lennének tisztában a rakomány eredetével.