Befutott a legújabb konfliktus: Ukrajna súlyos csapással fenyegette meg Izraelt

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Az ukrán elnök szankciók bevezetését helyezte kilátásba.
Volodimir Zelenszkij azzal vádolta meg Izraelt, hogy Oroszországtól olyan gabonaszállítmányokat vásárolt, amelyek Ukrajnából származnak, és szerinte jogellenesen kerültek elszállításra. Az ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: izraeli kikötők több olyan orosz hajót is fogadtak, amelyek állítása szerint Ukrajnából elvitt gabonát szállítottak.
Zelenszkij szerint ez a gyakorlat teljes mértékben illegális, és még az izraeli jogszabályoknak sem felel meg.
Ezen felül úgy fogalmazott, nehezen elképzelhető, hogy a kikötői hatóságok ne lennének tisztában a rakomány eredetével.
Az ukrán vezető azt is közölte, hogy Kijev többször jelezte Izrael felé a kifogásolt gyakorlatot, azonban szerinte érdemi lépések nem történtek. Emiatt utasította a külügyminisztériumot, hogy tájékoztassa a szövetséges országokat a helyzetről, és bejelentette:
Kijev szankciókat készített elő az érintett exportsémában részt vevő üzletemberek ellen.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna minden partnerétől együttműködést és kölcsönös tiszteletet vár, és azt reméli, hogy az izraeli hatóságok tartózkodnak az olyan lépésektől, amelyek ronthatják a két ország kapcsolatát.
Nyitókép: YURIY DYACHYSHYN / AFP
***