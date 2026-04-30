Így reagál az ingatlanpiac a kormányváltásra: ezt várja a szakértő!

Ezek a túlárazott ingatlanok most korrekcióra szorulnak – átlagosan 7 százalékos alkuval, a felújítandó vidéki kínálat egyes elemeinél 10–15 százalékkal is. Ez azonban normális, egészséges piaci önszabályozás, nem pedig rendszerszintű összeomlás. A lufi-narratíva mindig is részben félreolvasás volt, ugyanis a magyar lakásár-emelkedés túlnyomó részét nem spekulatív befektetői pánikvétel hajtotta, hanem reáljövedelem-növekedés, állami támogatások, a kínálat tartós szűkössége és a befagyasztott újépítésű volumen. Amíg ezek a fundamentumok lényegében nem változnak – márpedig 2026-ban nem változnak –, addig egy 15–20 százalékos áresést feltételező forgatókönyv nem reális. A piac most egy hűtési fázisban van, ami egyébként pont ellene dolgozik a lufiképződésnek: a 2025-ös 18–20 százalékos éves drágulás ütemét idén 3–5 százalékos nominális, reálértékben stagnáló dinamika váltja fel, ami hosszabb távon egészségesebb pályára állítja a piacot.

Milyen volt az év eddigi szakasza, hogyan alakul a piac?

Az első négy hónap üzenete, hogy a piac él, de új pályára állt: a 2025-ös pörgést árérzékenyebb, tudatosabb szakasz váltotta fel. Januárban 7 662, februárban 8 769 lakóingatlan cserélt gazdát – ez 17, illetve 23 százalékos éves visszaesés –, márciusra viszont 11 554-re élénkült a forgalom. Az árak oldalán fordulat látszik: a lakásárindexek csökkentek, a kínálati árak emelkedése megállt, és visszatért az alku (országosan átlag 7 százalék, a felújítandó vidéki házaknál akár 10–15 százalék), miközben a licit már csak a jó állapotú, reálisan árazott ingatlanoknál marad meg.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Finanszírozási oldalon viszont változatlanul erős a piac: az Otthon Start továbbra is húzza a keresletet, januárban 235, februárban 250 milliárd forint értékű lakáshitel-szerződés született, és az elsőlakás-vásárlók aránya 35–40 százalékra ugrott a korábbi 15–20-ról. Az év egészére 110–130 ezer közötti tranzakciószám várható, ami 2025-höz képest érdemi visszarendeződés, de még mindig az elmúlt évek felső sávjában marad.