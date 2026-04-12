16 év, 16 gazdasági mérföldkő – mutatjuk az Orbán-kormány világszinten is egyedülálló intézkedéseit

11. Árkorlátozó intézkedések

Bár többször illetik kritikával a kormány árkorlátozó intézkedéseit, azt szinte kivétel nélkül elismerik, hogy nagy segítséget nyújtanak a családoknak a bizonytalan időkben. A korábbi üzemanyagárstop és a bolti árstop után jelenleg védett üzemanyag-árakat és árrésstopot alkalmaz a kormány, utóbbit több területre, például szolgáltatásokra is kiterjesztette.

12. Államivagyon-gyarapítás, nagyvállalati közteherviselés

Amit a korábbi kormányok elherdáltak, a Fidesz vezette kabinetek igyekeztek visszaszerezni. A két legnagyobb üzlet a Mol egy részének felvásárlása, illetve a Budapest Airport megvétele volt. Mindkét vállalat meghatározó szereplő egy kulcsfontosságú ágazatban. Mindemellett növekedett a stratégiai ágazatokban a magyar tulajdonú vállalatok dominanciája. Gyakran lehetett arról hallani, hogy egyes külföldi nagyvállalatok kivonulnak, ám ez riogatásnak bizonyult, a cégek azután is maradtak, hogy a kormány a korábbiaknál nagyobb mértékben vonta be őket a terhek viselésébe.

A pénzügyi intézmények, az energiaszektor és a kiskereskedelem extraprofitjára kivetett különadók tizenhat év alatt közel 17 billió forinttal gazdagították a költségvetést, e bevételből a kormány a családokat segítő jóléti intézkedéseket tudta fedezni.

Számottevően nőttek a reálbérek

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

13. Reálbér-emelkedés

2010 után növekedési pályára állt a reálbér, azaz az emelések legtöbbször meghaladták az inflációt. Ez jelentősen javítja az életszínvonalat és élénkíti a fogyasztást is. A kormány folyamatosan emelte a minimálbér és a garantált bérminimum összegét az elmúlt bő másfél évtizedben, mindkettő a 2010-es érték többszörösére nőtt.

14. Vállalkozástámogatások

A kormányzat hosszú évek óta nagy hangsúlyt helyez a vállalkozások támogatására, ennek legjelentősebb eleme a tavaly elrajtoló kedvezményes hitelezés volt. Ma a piacinál jóval kisebb, 3 százalékos kamatozású hitelt vehettek fel a cégek. A fiatal egyéni vállalkozókat pedig munkáshitel segíti a pályakezdésben akár 4 millió forinttal.

15. Otthonfelújítási támogatások

Az otthonfelújítási programok vissza nem térítendő támogatást vagy kedvezményes hitelt nyújtanak lakások korszerűsítésére. A cél az energiahatékonyság javítása és az építőipar élénkítése. A családok több millió forint támogatáshoz juthatnak, ami csökkenti a felújítás költségeit, és hosszú távon rezsimegtakarítást eredményez.

A nyugdíjasok nemcsak visszakapták a 13. havi nyugdíjat, hanem idén már a 14. havi juttatás első negyedében is részesültek

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

16. Útépítések

2010 óta jelentősen bővült az autópálya- és a gyorsforgalmiút-hálózat: több mint 800 kilométernyi autópálya és autóút épült vagy került forgalomba. Az egyik legfontosabb az M44-es út megépítése volt, illetve az M4-es és az M3-as meghosszabbítása. Ma már huszonkét megyei jogú város érhető el négysávos autóúton.

Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Újra a megszorítások világában ébredhet Magyarország A Tisza Párt – hasonlóan a 2010 előtti kormányokhoz – már többször is jelezte, hogy piacbarát gazdaságpolitikai fordulatot hajt végre, ha megnyeri a választást. Egyesek ennek bizonyítékát látják a közelmúltban több portálon az ellenzéki erő programjaként megjelentetett energetikai anyagban.

A Tisza azt állítja, hogy semmi köze az anyaghoz. A dokumentumban az olvasható, hogy újabb adót vezetnének be a megtakarításokra, eltörölnék a rezsicsökkentést és az államilag szabályozott árakat, visszavágnák a jóléti intézkedéseket. Ezek alapján tehát jelentős többletterhet kellene vállalnia a lakosságnak, ráadásul egy olyan időszakban, amikor nem államcsőd veszélyéről van szó, hanem pusztán arról, hogy a növekedés nem olyan lendületes, mint a 2010-es években. Egyes vélekedések szerint a megszorításoknak pusztán annyi értelme van, hogy a multik különadóját el lehessen törölni anélkül, hogy a költségvetés jelentős bevételkiesést szenvedjen.

A nyitóképen a Fidesz 2010-es győzelme. Az egyik legfontosabb választási ígéret volt az egymillió új munkahely

Fotó: AFP / KISBENEDEK ATTILA