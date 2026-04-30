Figyelmeztették az európaiakat: csúnyán ráfizethet, aki idén nyaralni megy

Húszezer járatot töröl a népszerű európai légitársaság a kerozinhiány miatt: kiderült, hogy Budapestet érinti-e a megszorítás
A kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra.
2026 nyarán az európai turizmus rendkívüli kihívásokkal nézhet szembe a Hormuzi-szoros lezárása miatt.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatása szerint 2026 nyarán az európai turizmus rendkívüli kihívásokkal nézhet szembe a Hormuzi-szoros lezárása miatt.
Mint írták a problémák leginkább az európai légi közlekedés területén jelentkezhetnek, amelyre óriási hatással van a közel-kelti konfliktus okozta válság, hiszen az Európában felhasznált repülőgép-üzemanyag jelentős része a Perzsa-öböl térségéből származik.
A kialakult helyzet következményei már rövid távon is látványosak lehetnek.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) becslése szerint Európa nyári menetrendjében akár 10–15 százalékkal is csökkenhet a járatok száma.
Ennek oka, hogy a légitársaságok többféle módon próbálnak alkalmazkodni az új körülményekhez. Egyre gyakoribb, hogy megszüntetik a kevésbé jövedelmező regionális járatokat, ami bizonyos desztinációk elszigetelődéséhez vezethet. Így tett a Lufthansa is, aki bejelentette, hogy októberig mintegy 20 ezer járatot töröl.
A kerozin ára az iráni konfliktus kirobbanása óta megduplázódott, ami komoly nyomást helyez az európai légitársaságokra.
Emellett sok szolgáltató üzemanyag-pótdíjat vezet be, hogy kompenzálja a növekvő költségeket.
A legnagyobb vesztesei ezeknek a folyamatnak a fapados légitársaságok lehetnek, ahol az üzleti modellek a magas kihasználtságra, a sűrű menetrendre és az árérzékeny keresletre épülnek. Az alacsony profittartalom miatt így a válság már kisebb költségnövekedés esetén is jelentős veszteségeket okozhat számukra.
Szinte nincs olyan gazdasági szektor, amelyik ne érezné meg az Irán elleni háború hatásait.
Nyitókép: Valery HACHE / AFP
