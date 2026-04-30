04. 30.
csütörtök
hormuzi - szoros üzemanyag válság repülő menetrend európa

Figyelmeztették az európaiakat: csúnyán ráfizethet, aki idén nyaralni megy

2026. április 30. 11:28

null

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatása szerint 2026 nyarán az európai turizmus rendkívüli kihívásokkal nézhet szembe a Hormuzi-szoros lezárása miatt.

Mint írták a problémák leginkább az európai légi közlekedés területén jelentkezhetnek, amelyre óriási hatással van a közel-kelti konfliktus okozta válság, hiszen az Európában felhasznált repülőgép-üzemanyag jelentős része a Perzsa-öböl térségéből származik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A kialakult helyzet következményei már rövid távon is látványosak lehetnek.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) becslése szerint Európa nyári menetrendjében akár 10–15 százalékkal is csökkenhet a járatok száma.

Ennek oka, hogy a légitársaságok többféle módon próbálnak alkalmazkodni az új körülményekhez. Egyre gyakoribb, hogy megszüntetik a kevésbé jövedelmező regionális járatokat, ami bizonyos desztinációk elszigetelődéséhez vezethet. Így tett a Lufthansa is, aki bejelentette, hogy októberig mintegy 20 ezer járatot töröl.

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett sok szolgáltató üzemanyag-pótdíjat vezet be, hogy kompenzálja a növekvő költségeket.

A legnagyobb vesztesei ezeknek a folyamatnak a fapados légitársaságok lehetnek, ahol az üzleti modellek a magas kihasználtságra, a sűrű menetrendre és az árérzékeny keresletre épülnek. Az alacsony profittartalom miatt így a válság már kisebb költségnövekedés esetén is jelentős veszteségeket okozhat számukra.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 30. 11:48
Szerintem Kivyv elég olcsó hely, tüzijáték is van a thanatos túra mellé sátras vadkemping lehetőséggel.
campesino
2026. április 30. 11:31
A messiasnak koszonhetoen annyit erosodott a forint, hogy evek ota ilyen olcson nem nyaraltak a magyar emberek
