Titkolózás övezi a Tisza Pártot: a háttérben rengeteg pénzről lehet szó

2025. október 25. 06:42

Hiányoznak Magyar Péterék negyedéves beszámolói. Terítéken a Tisza Párt pénzügyei.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter még saját országgyűlési képviselő-jelöltjeinek listáját sem tudta eddig összeállítani – holott ezt már többször bejelentette, legutóbb pedig az akár ukrán fejlesztési háttérrel is bíró, Tisza Világ elnevezésű applikáción keresztüli jelöltszavazást lebegtette be –, de már megreformálná a hazai pártfinanszírozást. A 2024-ben létrejött „zöldmezős” mozgalom vezetője sérelmezi, hogy míg „kamupártok” óriási összegeket vesznek fel, addig nekik civilek támogatásokból kell irodát bérelniük. Terítéken a Tisza Párt pénzügyei.

Tisza Párt pénzügyei: továbbra is adós az egyik legfőbb ígéretével a pártvezér
Meglepetés: újabb ígéretüket szegték meg Magyar Péterék

A Tisza Párt elnöke mások mellett azt is megígérte, egy igazságosabb és kiszámíthatóbb pártfinanszírozási rendszerre fog javaslatot tenni, amelyben nagyobb szerepet kaphat a közösségi finanszírozás, sőt az állampolgárok akár adójuk 1 százalékát is felajánlhatják majd a politikai pártoknak.

„A Tisza Párt 2026-tól, egyeztetve a társadalommal és a valódi tevékenységet végző pártokkal, gyökeresen át fogja alakítani a pártfinanszírozást, a frakciótámogatást és a pártalapítványok támogatását is” – közölte a politikus, aki hozzátette: nem igazságos, hogy amíg egy 52 százalékos támogatottságú párt a civilektől kapott havi támogatásból bérel egy kis központi irodát, addig egy 2 százalékos párt óriási, államtól kapott székházban „teszi a semmit”.

Ehhez képest a Magyar Péter körül kiépült politikai rendszer továbbra is adós az egyik legfőbb ígéretével, mégpedig az átlátható működéssel

– amelynek része, milyen forrásokból, mennyi pénzből él a Tisza Párt.

E kérdés azért is lényeges, mert a héten zárult le a pártvezér újabb országjárása – amelynek állomásaira elkísérte szemérmetlenül működő médiagépezete –, illetve nagyszabású rendezvényt szintén szervezett október 23. emléknapjára.

Utóbbi nyomán már tippelni is lehet: majd egy évvel ezelőtt futott be szerkesztőségünkhöz is az a felvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnöke arról beszélt, hogy 50 millió forintos mínuszban volt a szervezet, amikor átvette, és abban az időben 16-an dolgoztak ott, a felvétel időpontjában azonban már 80-ra nőtt a számuk. Radnai hozzátette, ő az operatív és politikai vezetést is szívesen átadná, majd rátért a párt pénzügyeire. Itt egy Dezső nevű férfit emlegetett, aki elmondása szerint „mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib*szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére”.

Vagyis a tavalyi Hősök terén tartott tiszás rendezvényre legalább 103 millió forint ment el. Ám a csütörtöki esemény, az úgynevezett Nemzeti Menet ennél akár többe is kerülhetett.

Tisza Párt pénzügyei: elmaradnak a negyedéves jelentések

Konkrétumokat viszont nem tudunk, miután a Tisza Párt csekély létszámú, átláthatatlanul működő és bizonytalan forrásokra épülő, felelősségre vonhatatlan apparátusa cikkünk írásának időpontjában (október 24.) sem töltötte fel a tömörülés negyedéves pénzügyi adatait.

A honlapon található utolsó jelentés március 31-i dátumú, azaz csak az első negyedévről szól. 

Ha azzal számolunk, egy beszámolót mondjuk realisztikus másfél hónap közzétenni, akkor a második negyedéves beszámolót augusztus közepéig kellett volna közzétenniük, a harmadik negyedévit pedig november közepére várhatnánk, ahogy a negyedik negyedévit 2026 február közepéig.

Tisza Párt: ezt az ígéretüket sem tartják be
Tisza Párt pénzügyei: ezt az ígéretüket sem tartják be Magyar Péterék

De 2025. október 24-én az utolsó beszámoló a Tisza honlapján még mindig az első negyedévi.

A 2025. március 31-i dátummal az első negyedévre vonatkozik. Eszerint a Tiszának akkor majdnem 708 millió forint bevétele volt, amiből 660 millió forint magyar állampolgárok magántámogatásaiból jött össze, majd’ 47 millió forint webshopos eladásokból, és 437 ezer forint volt kamat. A kiadások több mint 485 millió forintot tettek ki, így a párt egyenlege március 31-én 222 millió forint volt.

Továbbá, ami biztos: a pártok kötelesek minden év május 31-ig működésük pénzügyi kimutatását a Magyar Közlönyben, valamint saját honlapjukon is közzétenni. A híveknek köszönhetően

  • tavaly a Tisza Pártnak összesen 947 millió forint volt a bevétele, míg a kiadásai valamivel több mint 929 millió forint.
  • Magánszemélyektől 819 millió forintot kalapoztak össze, míg a webshopjuk további 129 millió forintot termelt. 

A Tisza pénzügyi kimutatásában 19 olyan személyt nevesítettek, akik több mint 500 ezer forintot adományoztak a párt működésére. Köztük szerepel a 6 milliós felajánlásával Bojár Gábor üzletember, valamint Varga Lajos is, aki 30 millió forintot adott a pártnak. 

  • A Tisza Párt működési kiadásai 315 millió forintot tettek ki,
  • eszközbeszerzésre csaknem 28 millió forintot költöttek, egyéb kiadásokra pedig 117 millió forintot.
  • Bár országgyűlési képviselői és pártapparátusa még nincs a Tiszának mégis a legtöbb pénzt a politikai tevékenység emésztette fel: 470 millió forintot.  

A pártfinanszírozás átalakításával a Tisza Párt – vélhetően – gyengébb vetélytársait akarja ellehetetleníteni azzal, hogy a központi büdzséből származó támogatás helyett a közösségi finanszírozást és az 1 százalékos felajánlásokat tenné számukra lehetővé. Kérdés, hogy ehhez mit szólnak az érintett politikai pártok képviselői?

Kunstár Csaba és Nagy Gábor írása

Képek forrása: Facebook, Mandiner

