Titkolózás övezi a Tisza Pártot: a háttérben rengeteg pénzről lehet szó

Radnai Márk lebuktatta Magyar Péter hazugságát – ő maga találkozhatott Berlinben az ukrán fejlesztőkkel
Tiszás felhasználók adatai kerülhettek akár egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.
Hiányoznak Magyar Péterék negyedéves beszámolói. Terítéken a Tisza Párt pénzügyei.
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter még saját országgyűlési képviselő-jelöltjeinek listáját sem tudta eddig összeállítani – holott ezt már többször bejelentette, legutóbb pedig az akár ukrán fejlesztési háttérrel is bíró, Tisza Világ elnevezésű applikáción keresztüli jelöltszavazást lebegtette be –, de már megreformálná a hazai pártfinanszírozást. A 2024-ben létrejött „zöldmezős” mozgalom vezetője sérelmezi, hogy míg „kamupártok” óriási összegeket vesznek fel, addig nekik civilek támogatásokból kell irodát bérelniük. Terítéken a Tisza Párt pénzügyei.
Mandula Viktor csokorba szedte azokat a kényes témákat, amikre bizonyára sokan kíváncsiak lennének.
A Tisza Párt elnöke mások mellett azt is megígérte, egy igazságosabb és kiszámíthatóbb pártfinanszírozási rendszerre fog javaslatot tenni, amelyben nagyobb szerepet kaphat a közösségi finanszírozás, sőt az állampolgárok akár adójuk 1 százalékát is felajánlhatják majd a politikai pártoknak.
„A Tisza Párt 2026-tól, egyeztetve a társadalommal és a valódi tevékenységet végző pártokkal, gyökeresen át fogja alakítani a pártfinanszírozást, a frakciótámogatást és a pártalapítványok támogatását is” – közölte a politikus, aki hozzátette: nem igazságos, hogy amíg egy 52 százalékos támogatottságú párt a civilektől kapott havi támogatásból bérel egy kis központi irodát, addig egy 2 százalékos párt óriási, államtól kapott székházban „teszi a semmit”.
Ehhez képest a Magyar Péter körül kiépült politikai rendszer továbbra is adós az egyik legfőbb ígéretével, mégpedig az átlátható működéssel
– amelynek része, milyen forrásokból, mennyi pénzből él a Tisza Párt.
E kérdés azért is lényeges, mert a héten zárult le a pártvezér újabb országjárása – amelynek állomásaira elkísérte szemérmetlenül működő médiagépezete –, illetve nagyszabású rendezvényt szintén szervezett október 23. emléknapjára.
Utóbbi nyomán már tippelni is lehet: majd egy évvel ezelőtt futott be szerkesztőségünkhöz is az a felvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnöke arról beszélt, hogy 50 millió forintos mínuszban volt a szervezet, amikor átvette, és abban az időben 16-an dolgoztak ott, a felvétel időpontjában azonban már 80-ra nőtt a számuk. Radnai hozzátette, ő az operatív és politikai vezetést is szívesen átadná, majd rátért a párt pénzügyeire. Itt egy Dezső nevű férfit emlegetett, aki elmondása szerint „mindenre rábólintott, amit a Peti akart, és kiszórt kib*szott sok pénzt, 103 milliót a Hősök terei izére”.
Vagyis a tavalyi Hősök terén tartott tiszás rendezvényre legalább 103 millió forint ment el. Ám a csütörtöki esemény, az úgynevezett Nemzeti Menet ennél akár többe is kerülhetett.
Ellenzéki hálózat épült az előző országgyűlési megmérettetésekre is, de akkor csak a választások után derült fény arra, hogy milyen pártok, szervezetek, vállalkozások részesültek külföldi támogatásokban. A hálózat most is épül, kérdés, mikor kerülnek a sajtó elé a részletek.
Konkrétumokat viszont nem tudunk, miután a Tisza Párt csekély létszámú, átláthatatlanul működő és bizonytalan forrásokra épülő, felelősségre vonhatatlan apparátusa cikkünk írásának időpontjában (október 24.) sem töltötte fel a tömörülés negyedéves pénzügyi adatait.
A honlapon található utolsó jelentés március 31-i dátumú, azaz csak az első negyedévről szól.
Ha azzal számolunk, egy beszámolót mondjuk realisztikus másfél hónap közzétenni, akkor a második negyedéves beszámolót augusztus közepéig kellett volna közzétenniük, a harmadik negyedévit pedig november közepére várhatnánk, ahogy a negyedik negyedévit 2026 február közepéig.
De 2025. október 24-én az utolsó beszámoló a Tisza honlapján még mindig az első negyedévi.
A 2025. március 31-i dátummal az első negyedévre vonatkozik. Eszerint a Tiszának akkor majdnem 708 millió forint bevétele volt, amiből 660 millió forint magyar állampolgárok magántámogatásaiból jött össze, majd’ 47 millió forint webshopos eladásokból, és 437 ezer forint volt kamat. A kiadások több mint 485 millió forintot tettek ki, így a párt egyenlege március 31-én 222 millió forint volt.
Továbbá, ami biztos: a pártok kötelesek minden év május 31-ig működésük pénzügyi kimutatását a Magyar Közlönyben, valamint saját honlapjukon is közzétenni. A híveknek köszönhetően
A Tisza pénzügyi kimutatásában 19 olyan személyt nevesítettek, akik több mint 500 ezer forintot adományoztak a párt működésére. Köztük szerepel a 6 milliós felajánlásával Bojár Gábor üzletember, valamint Varga Lajos is, aki 30 millió forintot adott a pártnak.
A pártfinanszírozás átalakításával a Tisza Párt – vélhetően – gyengébb vetélytársait akarja ellehetetleníteni azzal, hogy a központi büdzséből származó támogatás helyett a közösségi finanszírozást és az 1 százalékos felajánlásokat tenné számukra lehetővé. Kérdés, hogy ehhez mit szólnak az érintett politikai pártok képviselői?
Kunstár Csaba és Nagy Gábor írása
Képek forrása: Facebook, Mandiner
A Tisza azt ígérte, az átláthatóság jegyében negyedévente közzéteszi pénzügyi beszámolóját, 2025-re vonatkozóan azonban eddig csak az első negyedévi beszámoló elérhető a párt honlapján, miközben épp beléptünk az utolsó, negyedik negyedévbe.