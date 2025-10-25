Titkolózás övezi a Tisza Pártot: a háttérben rengeteg pénzről lehet szó

A Tisza Párt elnöke mások mellett azt is megígérte, egy igazságosabb és kiszámíthatóbb pártfinanszírozási rendszerre fog javaslatot tenni, amelyben nagyobb szerepet kaphat a közösségi finanszírozás, sőt az állampolgárok akár adójuk 1 százalékát is felajánlhatják majd a politikai pártoknak.

„A Tisza Párt 2026-tól, egyeztetve a társadalommal és a valódi tevékenységet végző pártokkal, gyökeresen át fogja alakítani a pártfinanszírozást, a frakciótámogatást és a pártalapítványok támogatását is” – közölte a politikus, aki hozzátette: nem igazságos, hogy amíg egy 52 százalékos támogatottságú párt a civilektől kapott havi támogatásból bérel egy kis központi irodát, addig egy 2 százalékos párt óriási, államtól kapott székházban „teszi a semmit”.

Ehhez képest a Magyar Péter körül kiépült politikai rendszer továbbra is adós az egyik legfőbb ígéretével, mégpedig az átlátható működéssel

– amelynek része, milyen forrásokból, mennyi pénzből él a Tisza Párt.

E kérdés azért is lényeges, mert a héten zárult le a pártvezér újabb országjárása – amelynek állomásaira elkísérte szemérmetlenül működő médiagépezete –, illetve nagyszabású rendezvényt szintén szervezett október 23. emléknapjára.