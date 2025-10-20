Itt vannak a kérdések, amiket Rónai Egon „elfelejtett” megkérdezni Magyar Pétertől

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újabb interjút adott Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének. Ennek kapcsán ragadott klaviatúrát Mandula Viktor újságíró, és sorra vette, hogy milyen kérdéseket kellett volna Rónainak feltennie a Mérleg című műsorban az ellenzéki politikusnak.

Mandula posztjában felhívta arra a figyelmet, hogy a Tisza-vezér a szokásosnál is ingerültebben viselkedett, és az 53 perces beszélgetés alatt a riporter sem sűrűn „zavarta meg” kellemetlen kérdésekkel. De az újságíró azt is felidézte, hogy Magyar nemrég a Fókuszcsoport nevű Youtube-csatornán vendégeskedett egy „észak-koreai propagandainterjú erejéig, a hírek szerint a felvétel után egy teljes sebészcsapatnak kellett kioperálnia Nagy Ádámot Magyar Péter záróizmai közül” – írta.

Majd miután véleménye szerint

a riporter nem tett fel egyetlen érdemi kérdést sem Magyar Péternek,

igyekezett pótolni ezt a hiányosságot, és közölt egy 10-es listát.