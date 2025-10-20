Itt vannak a kérdések, amiket Rónai Egon „elfelejtett” megkérdezni Magyar Pétertől

„Egyetlen jelölt sincs” – Magyar Péterék el sem indulnak 2026-ban?
Mandula Viktor csokorba szedte azokat a kényes témákat, amikre bizonyára sokan kíváncsiak lennének.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újabb interjút adott Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének. Ennek kapcsán ragadott klaviatúrát Mandula Viktor újságíró, és sorra vette, hogy milyen kérdéseket kellett volna Rónainak feltennie a Mérleg című műsorban az ellenzéki politikusnak.
Mandula posztjában felhívta arra a figyelmet, hogy a Tisza-vezér a szokásosnál is ingerültebben viselkedett, és az 53 perces beszélgetés alatt a riporter sem sűrűn „zavarta meg” kellemetlen kérdésekkel. De az újságíró azt is felidézte, hogy Magyar nemrég a Fókuszcsoport nevű Youtube-csatornán vendégeskedett egy „észak-koreai propagandainterjú erejéig, a hírek szerint a felvétel után egy teljes sebészcsapatnak kellett kioperálnia Nagy Ádámot Magyar Péter záróizmai közül” – írta.
Majd miután véleménye szerint
a riporter nem tett fel egyetlen érdemi kérdést sem Magyar Péternek,
igyekezett pótolni ezt a hiányosságot, és közölt egy 10-es listát.
Mandula többek között arra volt kíváncsi, hogy
Mandula Viktor bejegyzését azzal zárta, hogy üzent az ATV riportereinek és szerkesztőinek. Mint fogalmazott „kérés esetén örömmel segítem az ATV más műsorvezetőit is az interjúkra való releváns felkészülésben, de már nem ingyen”.
A bejegyzést teljes terjedelmében alább tekintheti meg:
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldal
