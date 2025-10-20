Ft
10. 20.
hétfő
funkcionárius Tisza Párt ATV Magyar Péter interjú jelölt tagdíj riporter választás

Itt vannak a kérdések, amiket Rónai Egon „elfelejtett” megkérdezni Magyar Pétertől

2025. október 20. 21:36

Mandula Viktor csokorba szedte azokat a kényes témákat, amikre bizonyára sokan kíváncsiak lennének.

2025. október 20. 21:36
null

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke újabb interjút adott Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének. Ennek kapcsán ragadott klaviatúrát Mandula Viktor újságíró, és sorra vette, hogy milyen kérdéseket kellett volna Rónainak feltennie a Mérleg című műsorban az ellenzéki politikusnak. 

Mandula posztjában felhívta arra a figyelmet, hogy a Tisza-vezér a szokásosnál is ingerültebben viselkedett, és az 53 perces beszélgetés alatt a riporter sem sűrűn „zavarta meg” kellemetlen kérdésekkel. De az újságíró azt is felidézte, hogy Magyar nemrég a Fókuszcsoport nevű Youtube-csatornán vendégeskedett egy „észak-koreai propagandainterjú erejéig, a hírek szerint a felvétel után egy teljes sebészcsapatnak kellett kioperálnia Nagy Ádámot Magyar Péter záróizmai közül” – írta.

Majd miután véleménye szerint 

a riporter nem tett fel egyetlen érdemi kérdést sem Magyar Péternek,

 igyekezett pótolni ezt a hiányosságot, és közölt egy 10-es listát.

Mandula többek között arra volt kíváncsi, hogy 

  • nem kellene-e elnézést kérnie Magyar Péternek azoktól az emberektől akik a Tisza Világ applikáció adatszivárgásának áldozatai lettek? „Mi garantálja, hogy a jövőben felelősen bánnak az önökre bízott személyes adatokkal?
  • Milyen alku keretében tárgyalta le a Néppárt a többi frakcióval, hogy az EP ne adja ki Magyar mentelmi jogát, így ne kelljen bíróság elé állnia garázdaságért, telefonrablásért és bennfentes kereskedelemért?
  • Kiderült-e már, hogy ki »hamisította oda« Magyar Péter aláírását egy uniós dokumentumra, amelyről azt állította, hogy nem ő írta alá, mégis szerepelt rajta az aláírása?
  • Az Európai Parlament honlapja szerint a Tisza-vezér 2025. július 10-e óta, azaz több mint három hónapja nem járt bent a munkahelyén. Nem tartja-e visszásnak, hogy ennek ellenére július óta felvett 3 x 8 millió, azaz 24 millió forint fizetést az Európai Parlamenttől? 
  • Tud-e mondani egy biztosra vehető időpontot, amikor megtudjuk, hogy melyik választókerületben kit terveznek indítani, miután a Tisza Párt már sokadszor halasztotta el a jelöltjeinek a bemutatását?
  •  Miért van továbbra is csak 25 tagja a Tisza pártnak? Miért nem tudjuk Magyarországon egyedülálló módon még azt sem, hogy kik alkotják a Tisza párt elnökségét? 
  • Mi lett azzal az ígérettel, hogy önkormányzati választások után tömegével fognak átállni fideszes polgármesterek a Tiszához? Eddig hány ilyen történt? 
  • Honnan volt a Tisza pártnak a kezdet kezdetén egymillárd forintnyi tőkéje a projekt beindításához, még a rendszerváltó kártyák előtt? Hiszen Radnai Márk közléséből tudjuk, hogy csak a tavalyi Hősök terei rendezvény 103 millió forintba került.
  • Bár Magyar korábban azt ígérte, hogy volt fideszes funkcionáriusok nem kaphatnak szerepet a Tisza Pártban, ehhez képest már náluk van Kármán András, az Orbán-kormány adóügyi államtitkára, Ruszin-Szendi Romulusz volt fideszes honvédelmi államtitkár, Velkey György László, a fideszes NKE volt irodavezetője, Gilly Gyula, aki elődje volt a Diákhitel Központnál, valamint Orbán Anita, a második Orbán-kormány utazó nagykövete is. A külső szemlélőnek mindezek alapján az a benyomása, hogy a Tisza Párt elnöke különböző kirúgott, korrupción kapott, vagy egyéb okokból sértődött fideszesekből próbál építeni egy második Fideszt. Mi a válasza ezekre a kritikákra?
  • A pártelnök ígérete ellenére nem léphettek be azok sem a pártba, akik három hónapig előfizettek a rendszerváltó kártyára, és a tagdíjat továbbra is szedték tőlük. Miért nincs tagfelvétel, átlátható pártszabályzat, demokratikus belső döntéshozatal a Tisza Pártban?

Mandula Viktor bejegyzését azzal zárta, hogy üzent az ATV riportereinek és szerkesztőinek. Mint fogalmazott „kérés esetén örömmel segítem az ATV más műsorvezetőit is az interjúkra való releváns felkészülésben, de már nem ingyen”

A bejegyzést teljes terjedelmében alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldal

