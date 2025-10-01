Ft
Tisza Párt átláthatóság Magyar Péter pénzügyi beszámoló ellenzék

Ennyit az átláthatóságról: hónapok óta titkolja pénzügyi beszámolóját a Tisza Párt

2025. október 01. 20:42

A Tisza Párt azt ígérte, az átláthatóság jegyében negyedévente közzéteszi pénzügyi beszámolóját, 2025-re vonatkozóan azonban eddig csak az első negyedévi beszámoló elérhető a párt honlapján, miközben épp beléptünk az utolsó, negyedik negyedévbe.

2025. október 01. 20:42
Tisza Párt pénzügyi beszámolói

„A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a TISZA Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon. Támogatóink felé különösen fontosnak tartjuk a pontos pénzügyi elszámolást. Mi – a tavaszi, történelmet író időszaktól kezdve – nyílt lapokkal játszunk. 2024-ben új fejezetet nyitottunk a közéletben” – olvasható a Magyar Péter vezette Tisza párt honlapján.

A magánpiacon nem szokás negyedéves pénzügyi beszámolókat jelentéseket közzétenni. Az OTP féléves jelentést tett közzé augusztus 5-én. A Fidesz évente teszi közzé a párt gazdasági jelentését.

Az ellenzéki Tisza azonban vállalta, hogy negyedévente tesz közzé ilyesfajta jelentést. Ezt 2024-ben tartották is, bár ott is voltak csúszások, ám a 2025-ös évvel már sokkal nagyobb bajok vannak: 

a honlapon található utolsó jelentés március 31-i dátumú, azaz csak az első negyedévről szól. 

Október elsejével beléptünk a negyedik negyedévbe, de az első negyedéves jelentés után még mindig nem tették közzé a második negyedéveset, pedig épp véget ért a harmadik negyedév.

Ha azzal számolunk, hogy egy beszámolót mondjuk realisztikus másfél hónap közzétenni, akkor a második negyedéves beszámolót augusztus közepéig kellett volna közzétenniük, a harmadik negyedévit pedig november közepére várhatnánk, ahogy a negyedik negyedévit 2026 február közepéig. 

De 2025. október elsején az utolsó beszámoló a Tisza honlapján még mindig az első negyedévi.

Az utolsó 2025. március 31-i dátummal az első negyedévre vonatkozik. Eszerint a Tiszának akkor majdnem 708 millió forint bevétele volt, amiből 660 millió forint magyar állampolgárok magántámogatásaiból jött össze, majd’ 47 milllió forint webshopos eladásokból, és 437 ezer forint volt kamat. A kiadások több mint 485 millió forintot tettek ki, így a párt egyenlege március 31-én 222 millió forint volt.

