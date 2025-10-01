Ennyit az átláthatóságról: hónapok óta titkolja pénzügyi beszámolóját a Tisza Párt

„A transzparens és kikezdhetetlen működés az első pillanatoktól a TISZA Párt sajátja. Ezt diktálja a tisztesség, ezt írja elő a törvény, és ezt várják a választópolgárok minden politikai szereplőtől Magyarországon. Támogatóink felé különösen fontosnak tartjuk a pontos pénzügyi elszámolást. Mi – a tavaszi, történelmet író időszaktól kezdve – nyílt lapokkal játszunk. 2024-ben új fejezetet nyitottunk a közéletben” – olvasható a Magyar Péter vezette Tisza párt honlapján.

A magánpiacon nem szokás negyedéves pénzügyi beszámolókat jelentéseket közzétenni. Az OTP féléves jelentést tett közzé augusztus 5-én. A Fidesz évente teszi közzé a párt gazdasági jelentését.

Az ellenzéki Tisza azonban vállalta, hogy negyedévente tesz közzé ilyesfajta jelentést. Ezt 2024-ben tartották is, bár ott is voltak csúszások, ám a 2025-ös évvel már sokkal nagyobb bajok vannak:

a honlapon található utolsó jelentés március 31-i dátumú, azaz csak az első negyedévről szól.

Október elsejével beléptünk a negyedik negyedévbe, de az első negyedéves jelentés után még mindig nem tették közzé a második negyedéveset, pedig épp véget ért a harmadik negyedév.