Nem várt helyről érkezik az atyai jótanács Hadházy Ákosnak: „Ha valaki csak a feltűnést és a botrányt keresi, előbb-utóbb elveszíti a hitelességét”

„Gyomorforgató, ez már tényleg a legalja” – Kacsoh Dániel kiakadt a szerzetesre rárontó Hadházyék akcióján
„Ez lenne a »szeretetország« ajánlata a jobboldali kormányzás helyett!?” – tette fel a kérdést a Mandiner főszerkesztő-helyettese.
A pap és a templom tisztelete alapvető erkölcsi norma – mondja a Mandinernek Makláry Ákos görögkatolikus parókus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. Makláry Ákost Hadházy Ákosék keddi, ferenciek terei akciójáról kérdeztük. Interjúnk.
Hogyan vélekedik a keddi, ferenciek terei, Hadházy Ákos-féle tüntetésről?
Az elmúlt időszak hazai és nemzetközi hírei egyre jobban a közéletünk radikalizálódását és szélsőséges, indulatos politikai véleményformálási folyamatokat mutatnak. Valahol mindennek megálljt kell parancsolnunk, és most ebben a konkrét ügyben világosan ki kell mondanunk: szent helyen, pap ellen szóban vagy tettben fellépni méltatlan és elfogadhatatlan, függetlenül a politikai nézetektől.
Politikai vélemények kifejezésének kell, hogy legyen tere, de ezek módja és stílusa sohasem sértheti a vallási közösség méltóságát.
Ugyanakkor papként és a keresztény értelmiségi közösség vezetőjeként is úgy látom, hogy hívők és a tüntetők felé egyaránt azonos üzenetet kell küldenünk: a tisztelet, a békesség és a párbeszéd az egyetlen helyes út.
A bohóc tüzet kiált, és amikor az ügy komollyá válna, senki sem hallgat rá. Így van ez a politikában is: ha valaki csak a feltűnést és a botrányt keresi, előbb-utóbb elveszíti a hitelességét. A politikus felelőssége nem a zaj, nem a botrány, hanem a társadalom szolgálata. A választó nem a hangzavarra kíváncsi, hanem az érvekre és a gondolatokra. Nem arra van szükség, ki tud nagyobbat mondani a másik rovására, hanem arra, hogy ki képes igazán a közösség javát szolgáló megoldásokat kínálni. A tüntetés lehetőséget adna arra, hogy a társadalom tagjai elmondják aggodalmaikat és javaslataikat.
Ez akkor építő, ha a vita méltóságteljes marad, és nem fordul szembe a közös értékekkel, amelyek mindenki fölött állnak – ilyen érték például a hit, a templom és a pap tisztelete.
Keresztény szemmel az a kívánságunk, hogy a tiltakozás is az igazság keresését szolgálja, ne pedig a botránykeltést. Az igazi erő nem a hangosságban, nem a rágalmazásban, nem papok megfélemlítésében van, hanem a tisztességes érvekben és a higgadt kitartásban mutatkozik meg.
Van történelmi előzménye az egyház papjai elleni ilyesfajta fellépésnek?
Amennyiben kinyitjuk a történelemkönyvek lapjait, nem kell túl sokáig visszalapoznunk ahhoz, hogy hasonló jelenségeket találjunk. Saját meglátásom szerint két nagy csoportba tudjuk sorolni ezeket az atrocitásokat. Egyfelől
rendszeresen kísérte a modernkori forradalmakat a tömeges, gyakran szélsőségesen antiklerikális és a nemesség vezetői ellen irányuló erőszak. A másik csoportban láthatjuk a bolsevik ideológia nyomán a kommunizmusban, illetve kevésbé ismert módon, de a nemzetiszocializmusban is megjelenő államilag szervezett jogi és adminisztratív elnyomást az egyházak tagjaival szemben.
Ennek volt tipikus jelensége a letartóztatás, bántalmazás, vagyonelkobzás, nyilvános lejáratás, sőt gyilkosság is, amit Magyarországról is jól ismerünk: többek között Mindszenty bíboros életpéldáján és számos pap és szerzetes meghurcoltatásán keresztül az 50-es évekből.
Úgy vélem, hogy a két típusnak más a dinamikája és a célja: az egyik állami hatalomgyakorlás az elnyomás érdekében, a másik viszont egy gyakran kisebbségben lévő társadalmi elitek által szervezett, tudatos ideológiai gyűlöletkeltésből táplálkozik. És mindkettő napjainkban is még számos országban jelen van.
Létezik egy szervezet, az Aid to the Church in Need, amely a keresztényüldözésről készít jelentéseket és ebből is egyértelmű, hogy több tucat esetet ismerünk csak az elmúlt évből, ahol papokat gyilkoltak meg, súlyos verbális vagy fizikai atrocitással léptek fel velük szemben.
Mi lenne a helyes viszonyulás a tüntetés-sorozathoz, illetve a tüntetőknek az egyházhoz?
Amennyiben éppen a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága az egyik központi kérdés egy tüntetésen, akkor azt hiszem, világosan ki kell mondani:
a pap, a templom és a szent hely tisztelete nem politikai állásfoglalás kérdése, hanem alapvető erkölcsi norma. Az ilyen esetekben el kell határolódni minden verbális vagy fizikai inzultustól, ami papot vagy templomot ér, függetlenül attól, hogy ki a tüntető és mi a szándék.
Érdemes visszautalnunk keresztény hitünk gyökereire, Jézus személyes tanítására és példájára, amelyből egyértelmű számunkra, hogy a harag sosem épít, az erőszak sosem megoldás. Tudjuk és látjuk, hogy sok ember pártszimpátiától függetlenül őszinte társadalmi és politikai aggodalomból vesz részt a tüntetéseken. Ezek az érzések valósak, nem lehet őket lesöpörni. Ugyanakkor csak újra és újra kérni tudjuk, hogy esetleges politikával kapcsolatos felháborodásukat a szélesebb közösség és a hit jelképeinek megsértése nélkül fejezzék ki, még akkor is, ha nem tagjai hivő felekezeteknek.
Minden tüntetőnek tudnia kell, hogy az egyház ajtaja nyitva van mindenkinek, de kérjük, békével lépjenek be, ne haraggal, ne inzultálva.
Azok pedig, akik a sértett fél érdekében, a meghurcolt papokért szerveznek imaalkalmat vagy ajánlanak fel imaszándékot, azok tegyék ezt valós keresztény megbocsátással, imádkozzanak azokért is, akik haragból vagy félreértésből az egyház ellen szólnak, vagy akár tettlegességgel élnek.
Papként nem taníthatok mást, mint a Szentírás. Hiszek abban, amit Máté evangéliumában Jézus így fogalmaz meg: „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük! Ez a törvény és a próféták.” A közéletben, a tüntetéseken és az egyházhoz való viszonyban is érvényes ez az ősi bölcsesség: élni és élni hagyni. Ha tiszteletet várunk a hitünknek, templomainknak, papjainknak, akkor nekünk is tisztelettel kell fordulnunk mások meggyőződése felé. A társadalom csak így maradhat békében és épülhet közösen – nem botrányból, hanem kölcsönös tiszteletből.
Makláry Ákos 1972. április 24-én született a Szaboilcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén, egy görögkatolikus család negyedik gyermekeként. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Budapesti Hittudományi Akadémián végzett a Központi Szeminárium papnövendékeként. A római Pápai Keleti Intézetben szerzett kánonjogi licenciátust 1997-ben, majd 2010-ben ugyancsak Rómában végezte el a posztgraduális joghatósági képzést a Pápai Gregoriana Egyetemen. 1998-ban pappá Nyíregyházán. Szentelése után Miskolcon, Máriapócson, Anarcson, Esztergomban, ill. Budapesten végzett parokiális szolgálatot. 2010 óta a Budai Görögkatolikus Parókia parókusa és a Budai Esperesi Kerület esperese. A parókusi szolgálaton kívül a Görögkatolikus Metropolitai Bíróság helynökeként szolgál. Alapítványi kuratóriumi elnökként támogatja a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium nevelési és pedagógiai törekvéseit, elnöke a Szent Bazil Alapítvány kuratóriumának. 2016 óta a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) országos elnöke. Feleségével, dr. Seszták Tímeával 27. éve élnek boldog házasságban. Két leánygyermekük született: Emma és Minka.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) 1989-ben alakult Csanád Béla, az akkori Hittudományi Akadémia tanárának kezdeményezésére. Ma hatezer tagja van hetven helyi csoportban. 1997-től Osztie Zoltán plébános, teológiai tanár volt az elnöke, 2016 óta Makláry Ákos vezeti az egyesületet. A KÉSZ folyóirata a JEL.
