Világhírű magyar találmánnyal jelentették be Tóth Alexet Angliában – így reagáltak a szurkolók

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Révbe ért a magyar tehetség.
Újabb magyar játékosa van a Premier League-nek. Tóth Alex hivatalosan is a Bournemouth futballistája lett.
Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex érkezését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. A klub a hivatalos bejelentés előtti perceket a Rubik Ernő által feltalált, piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával fokozta a hangulatot.
A 20 éves magyar válogatott középpályás már nyilatkozott is az új csapatának honlapján.
Nagyszerű érzés ehhez a klubhoz tartozni, izgatottam várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt. Amikor meghallottam, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, hiszen ez egy kiváló klub a Premier League-ben, a világ legjobb és legerősebb bajnokságában.
A teljes klubstruktúra lenyűgözött. Mindez nyilvánvalóvá vált a klubvezetőkkel folytatott beszélgetésem során – az igazgatóság tagjai nagyon szimpatikusak voltak. Alig várom már, hogy jó eredményeket érjek el a csapattal” – fogalmazott Tóth Alex.
A klub futballügyeinek irányításáért felelős Tiago Pinto nagyon örül annak, hogy egy ilyen tehetséget tudtak megszerezni. A Bournemouth továbbá emlékezetetett arra, hogy Tóth Alex Kerkez Milos után a második magyar játékosa a klubnak. A magyar válogatott balbekkett éppen az idény előtt adták el a Liverpoolnak.
A Bournemouth közösségi oldalait már elárasztották a magyar futballrajongók, akik sorban gratulálnak Tóth Alexnek a transzferhez.
Mindeközben a Ferencváros elbúcsúzott tőle.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP