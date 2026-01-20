Világhírű magyar találmánnyal jelentették be Tóth Alexet Angliában – így reagáltak a szurkolók

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex érkezését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. A klub a hivatalos bejelentés előtti perceket a Rubik Ernő által feltalált, piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával fokozta a hangulatot.

A 20 éves magyar válogatott középpályás már nyilatkozott is az új csapatának honlapján.