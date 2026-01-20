Ft
AFC Bournemouth Tóth Alex Fradi Magyarország videó Ferencváros szurkolók Bournemouth FTC

Világhírű magyar találmánnyal jelentették be Tóth Alexet Angliában – így reagáltak a szurkolók

2026. január 20. 11:45

Újabb magyar játékosa van a Premier League-nek. Tóth Alex hivatalosan is a Bournemouth futballistája lett.

2026. január 20. 11:45
null

Ahogyan arról beszámoltunk, kedden magyar idő szerint 10 órakor bejelentette Tóth Alex érkezését az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő AFC Bournemouth. A klub a hivatalos bejelentés előtti perceket a Rubik Ernő által feltalált, piros-fehér-zöld színű Rubik-kockával fokozta a hangulatot.

A 20 éves magyar válogatott középpályás már nyilatkozott is az új csapatának honlapján.

Nagyszerű érzés ehhez a klubhoz tartozni, izgatottam várom, hogy jó dolgokat érjünk el együtt. Amikor meghallottam, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, hiszen ez egy kiváló klub a Premier League-ben, a világ legjobb és legerősebb bajnokságában. 

A teljes klubstruktúra lenyűgözött. Mindez nyilvánvalóvá vált a klubvezetőkkel folytatott beszélgetésem során – az igazgatóság tagjai nagyon szimpatikusak voltak. Alig várom már, hogy jó eredményeket érjek el a csapattal” – fogalmazott Tóth Alex.

Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett
Tóth Alex a Bournemouth játékosa lett (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A klub futballügyeinek irányításáért felelős Tiago Pinto nagyon örül annak, hogy egy ilyen tehetséget tudtak megszerezni. A Bournemouth továbbá emlékezetetett arra, hogy Tóth Alex Kerkez Milos után a második magyar játékosa a klubnak. A magyar válogatott balbekkett éppen az idény előtt adták el a Liverpoolnak.

A csapat szurkolói így reagáltak Tóth Alex megszerzésére


„Kíváncsi vagyok, mennyit segített Kerkez ebben az átigazolásban. Adjunk neki két-három idényt, és 50-60 millió fontot kapunk majd érte a Liverpooltól.”

„Jövő januárban majd 50 millió fontért eladják.”

„Sok sikert, és üdv a klubnál!”

A Bournemouth közösségi oldalait már elárasztották a magyar futballrajongók, akik sorban gratulálnak Tóth Alexnek a transzferhez.


Mindeközben a Ferencváros elbúcsúzott tőle.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

