Tóth Alex elfelejtette, hol van, és magyarul szólalt meg a Bournemouth öltözőjében

Itt a bejelentés: milliárdokat kaszál a Fradi az NB I történetének legdrágább átigazolásával
Révbe ért a magyar tehetség.
A Fradit elhagyó magyar tehetség gyermeki őszinteséggel örült vadonatúj mezének. Tóth Alex szombaton rögtön Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen mutatkozhat be a Premier League-ben.
Mint ismert, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedden hivatalosan is bejelentette Tóth Alex szerződtetését. A Ferencváros rekordösszeget (12+3 millió euró) kaszált a saját nevelésű játékos értékesítésével, aki a nyáron Liverpoolba távozó Kerkez Milos után a Bournemouth történetének második magyar futballistája lett. A húszéves válogatott középpályást magánrepülővel szállították a dél-angliai városba, ahol már újdonsült csapata öltözőjét is bejárta.
Mi több, Tóth Alex már vadonatúj mezével is megismerkedhetett: a klub videójának tanúsága szerint a magyar tehetség
a zöld-fehér 64-es trikót piros-fekete 27-esre cseréli.
Ebben azért még szoknunk kell majd, Tóthnak mindenesetre annyira tetszett, hogy örömében magáról megfeledkezve magyarul kiáltott fel:
Jól néz ki azért!"
– mondta gyermeki őszinteséggel, majd észbe kapva gyorsan hozzátette angolul is.
A sors pikantériája, hogy Tóth a hétvégén pont a bajnokság „magyaros” csapata, egyben a Premier League-címvédő Liverpool ellen mutatkozhat be válogatottbeli társaival szemben: a Cseresznyések szombat este 18:30-tól fogadják a Szoboszlai Dominikkel és az ex-Bournemouth-játékos Kerkez Milossal rohamozó Vörösöket.
