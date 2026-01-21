Ft
Tóth Alex Ferencváros Premier League Bournemouth FTC

Tóth Alex elfelejtette, hol van, és magyarul szólalt meg a Bournemouth öltözőjében

2026. január 21. 07:51

A Fradit elhagyó magyar tehetség gyermeki őszinteséggel örült vadonatúj mezének. Tóth Alex szombaton rögtön Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ellen mutatkozhat be a Premier League-ben.

2026. január 21. 07:51
null

Mint ismert, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedden hivatalosan is bejelentette Tóth Alex szerződtetését. A Ferencváros rekordösszeget (12+3 millió euró) kaszált a saját nevelésű játékos értékesítésével, aki a nyáron Liverpoolba távozó Kerkez Milos után a Bournemouth történetének második magyar futballistája lett. A húszéves válogatott középpályást magánrepülővel szállították a dél-angliai városba, ahol már újdonsült csapata öltözőjét is bejárta.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex nemcsak a színt, a számot is lecseréli

Mi több, Tóth Alex már vadonatúj mezével is megismerkedhetett: a klub videójának tanúsága szerint a magyar tehetség 

a zöld-fehér 64-es trikót piros-fekete 27-esre cseréli.

 Ebben azért még szoknunk kell majd, Tóthnak mindenesetre annyira tetszett, hogy örömében magáról megfeledkezve magyarul kiáltott fel: 

Jól néz ki azért!"

– mondta gyermeki őszinteséggel, majd észbe kapva gyorsan hozzátette angolul is. 

A sors pikantériája, hogy Tóth a hétvégén pont a bajnokság „magyaros” csapata, egyben a Premier League-címvédő Liverpool ellen mutatkozhat be válogatottbeli társaival szemben: a Cseresznyések szombat este 18:30-tól fogadják a Szoboszlai Dominikkel és az ex-Bournemouth-játékos Kerkez Milossal rohamozó Vörösöket.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

pandalala
2026. január 21. 17:25
Úgy tűnik, megy neki az angol is .... -->> youtube.com/watch?v=bo360MMRq1k "Alex Tóth First Interview | Welcome to AFC Bournemouth"
reepcze-2
2026. január 21. 17:14
A Bournemouth megtette azt a figyelmességet, amit a City megtett Gyökeresnél, és amit a Pool nem tett meg Pécsinél: ékezettel írta Alex nevét a mezre. Ez nálam jó pont a klubnak.
Squalline
2026. január 21. 10:01
Megnéztem a klub sajtóanyagait. A srác a fotókon nekem mindig kicsit komolynak tűnt, a búval béleltség határán. Nahát nagyon nem ilyen. Felszabadult, szinte gyermeki öröm árad belőle, elképesztő jó kisurgázása van a srácnak. Mégsem infantilis, vagy komolytalan, árad belőle valami fegyelmezett megfontoltság is. Boldognak tűnik, hogy ide került, szó szerint árad belőle az öröm, a pozitív hozzáállás. Ez nagyon jó jel, ha így marad, ez a vélhetően vele született karakter támogatni fogja abban az írtózatos melóban ami itt vár rá. Nem hülye gyerek, tudja, hogy ez egy hatalmas vizsga lesz, ami az egész életét komolyan befolyásolhatja. Ehhez ilyen lelkiállapotban hozzáállni jó jelnek tűnik. Drukkolok! Ja és több kommentportálon előkerült a kissé cinikus tud-e a gyerek angolul csipkelődés. Abba bele se megyek, hogy focizni ment, abba se, hogy a magyar pont annyira tud idegen nyelveken megszólalni, mint bárki más. Nade Alex egy szép interjút is letolt angolul. Szóval be lehet ezt fejezni.
rugbista
2026. január 21. 09:14
Helyes, az az anyanyelve. Azért remélem, tud angolul.
