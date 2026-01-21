Tóth Alex elfelejtette, hol van, és magyarul szólalt meg a Bournemouth öltözőjében

Mint ismert, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth kedden hivatalosan is bejelentette Tóth Alex szerződtetését. A Ferencváros rekordösszeget (12+3 millió euró) kaszált a saját nevelésű játékos értékesítésével, aki a nyáron Liverpoolba távozó Kerkez Milos után a Bournemouth történetének második magyar futballistája lett. A húszéves válogatott középpályást magánrepülővel szállították a dél-angliai városba, ahol már újdonsült csapata öltözőjét is bejárta.