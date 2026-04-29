fővárosi állat - és növénykert biodóm karácsony gergely

El sem hisszük: végre megnyílik a budapesti látványosság, amelyre Karácsony Gergelyék eszement pénzeket herdáltak el

2026. április 29. 17:27

Kiderült, mi lesz a Biodómban.

Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget – közölte az intézmény az MTI-vel szerdán.

A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel egyhektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság négy évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal.

A Biodómban mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé – olvasható a tájékoztatóban.

A közlemény szerint a városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre.

Ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújtott támogatásként.

A tájékoztató szerint a Biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3 ezer négyzetméternyi ültetőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöldfal, műszikla-dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

Az intézmény közleményében felidézte: az elmúlt években több időszaki rendezvényt tartottak a Biodóm területén, köztük lampionfesztivált, fényművészeti tárlatot, fotókiállítást és dinoszaurusz-kiállítást. A Biodóm belső és külső tereit 2023 decembere óta összesen 311 ezren keresték fel – áll a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ergit
2026. április 29. 18:56
Valaki emlékszik még a "Világórára"? Nagyon drága volt és csak pár hétig működött.... Csak úgy eszembe jutott erről a hírről.
ekeke1
2026. április 29. 18:55
Karácsony húzta le a listáról a Biodóm építésének befejezését, Budapest a számlákat – többek között az őriztetést – fizetnie kellett évekig. Bősz Anett : „A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) tavalyi összesítése szerint csak 2022 novembere és 2023 májusa között több mint félmilliárd forintot emésztett fel a Biodóm csökkentett üzemmódú fenntartása. Ebből a személyi kiadások 119 milliót, a dologi 348 milliót, míg az egyéb – felhalmozási – kiadások 18 milliót tettek ki, a járulékok további 40 millió forinttal terhelték a fővárosi költségvetést” – a főpolgármester-helyettes, aki elmondta hogy az állatkert vezetése engedélyt kapott a félkész létesítmény hasznosítására, hogy valamiféle bevétel legyen a komplexumból. Az állatkert azóta koncertek, konferenciák, filmforgatás vagy éppen kórusverseny helyszínéül hasznosítja a területet, de 36 millió forintnál nem hozott több hasznot akkoriban. Így a fenntartó fővárosi önkormányzatnak havi 50-53 milliót kellett költenie még a Biodómra.
ekeke1
2026. április 29. 18:48
akitiosz "50 millió forint lenne az eszement pénz?" Félre tetszett érteni... Tessék megnézni és összeadni, mit szórtak ki Karácsonyék 2019 óta a Biodóm semmilyére...
ekeke1
2026. április 29. 18:46
" amelyre Karácsony Gergelyék eszement pénzeket herdáltak el" A valóságban annak csak a töredékét amit az Orbán kormány- Tarlós István és Persányi Miklós herdáltak el...
