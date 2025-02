Ki a felelős a Biodóm ügyében elégetett közpénzekért?

Baán László, a Liget-projekt miniszteri biztosa, aki jól rálátott az ügyre, a Ripostnak így nyilatkozott: „Ezt a problémát a főváros okozta, amelynek tárgyalásos megoldására, a Liget-projekttel összefüggésben, 2019 óta számtalan lehetőség lett volna, de erre a főváros nem volt nyitott. Ez a beruházás mindig is a fővárosé volt, amit közgyűlési tagként és zuglói polgármesterként annak idején Karácsony Gergely is megszavazott. Ehhez a fővárosi projekthez a kormány támogatást nyújtott, nem is keveset, eddig már több mint 30 milliárd forintot.”

A HVG állításával szemben tehát az a helyzet, hogy

a korábban SZDSZ-es Persányi Miklós álomprojektje mára a főváros által elhanyagolt és félbehagyott, pusztulásra ítélt beruházássá és pénznyelővé vált.

A Karácsony-féle városvezetés felelőtlenségére és az elherdált hatalmas összegekre maga Bősz Anett akkori főpolgármester-helyettes is utalt a Népszavában, amikor bejelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem fizeti tovább a Biodóm számláit.

„A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) tavalyi összesítése szerint csak 2022 novembere és 2023 májusa között több mint félmilliárd forintot emésztett fel a Biodóm csökkentett üzemmódú fenntartása. Ebből a személyi kiadások 119 milliót, a dologi 348 milliót, míg az egyéb – felhalmozási – kiadások 18 milliót tettek ki, a járulékok további 40 millió forinttal terhelték a fővárosi költségvetést.”

A Biodóm sorsa és az elhúzódó befejezés felelőssége sokkal inkább Karácsony Gergelyt terheli, mint bárki mást,

ő azonban a HVG által felsorolt felelősök közül kimaradt, helyette – mondhatni, szokás szerint – Orbán Viktor neve került előtérbe.