Hét elfuserált budapesti beruházás, amelyre ráégett Karácsony Gergely neve

Biodóm, hullámvasút

A balliberális városvezetés azonban egyes esetekben már a folyamatban lévő beruházásokat is „kibelezte”, nem félve attól, hogy torzókat hagynak a fővárosban. Gy. Németh Erzsébet szocialista főpolgármester-helyettes személyesen jelentette be, hogy a Liget Budapest-projekt részeként épülő állatkerti biodóm befejezése a korábban becsült összeggel szemben tízmilliárd forinttal kevesebből valósul meg. Mint kiderült, a költségcsökkenés néhány tétel kiemelésével született meg, ilyen például a hullámvasút felújítása.



Karácsony Gergely a sok sebből vérző Lánchíd-felújítás helyszínén tart sajtótájékoztatót.

Forrás: MTI-archív/Szigetváry Zsolt

Örs vezér tere

A Karácsony-féle vezetés azonban egyes területeken a fejlesztésnek a puszta felvetését is lesöpörte az asztalról. Így járt az Örs vezér terére tervezett felújítás is, amely csupán a látványtervekig jutott, a beruházás 2021 után elsikkadt. A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója 2021-ben már aláírta a szerződést, amelynek értelmében összekötötték volna a H9 HÉV-vonalat az M2-es metróval, így összekapcsolva a belvárost az agglomerációval. A korszerű vonal a belváros felől a X., XIV. és XVI. kerület, illetve Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Kerepes, Mogyoród irányában haladt volna. A baloldali főpolgármester Budapest kiemelt beruházásainak megtorpedózásában is komoly szerepet vállalt.

Határ úti aluljáró

A Határ úti aluljáróban a beruházást még 2019-ben indították el. Az első tervek szerint a kivitelezés határideje 2023 augusztus vége lett volna, de nem lett kész. Ez módosult 2023. október 31-re, de addig sem fejeződött be. A jelenlegi tervek szerint 2024. április 30-ra készül el a felújítás, azonban továbbra is tetemes csúszásban van a kivitelező.

Népligeti felüljáró

Néhány hónapja döntött úgy a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a népligeti felüljárót mégsem kell elbontani, ami azt jelenti, hogy az arra közlekedő, nagyjából 15 ezer autós még mindig csak egy sávon tud arra közlekedni. Az eredeti tervek szerint a városközpont felé vezető oldalon a korlátozás tavaly márciustól júliusig lett volna érvényben, azonban még ma is nagy körültekintést igényel az arra való közlekedés, ugyanis továbbra is le van zárva a híd egy szakasza. Azt pedig nem tudni, meddig tart...

Nyitókép: MTI-archív/Koszticsák Szilárd