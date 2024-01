Lánchíd-botrány: Karácsony Gergely ismét menekül a választók és a felelősség elől

Karácsony Gergely ismét belelépett abba a folyóba, amibe korábban már oly sokszor: megint botrányba keveredett, s megint megpróbálta letagadni a tényeket. Ezúttal a Lánchíd-botrányban tette ezt, amikor Brüsszelben a köztévének úgy fogalmazott:

Ha valaki megnézi a számokat meg az időpontokat, akkor kiderül, hogy az utalások akkor történtek, amikor még le sem zártuk, meg sem kötöttük a szerződést. Tehát, és az A-Híd pedig cáfolta ezeket a feltételezéseket, úgyhogy én azt gondolom, hogy a téma ilyen szempontból le van zárva. Nyilván kampány van és kampányban mindenki azt hazudik, amit akar.

– idézte a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett, az adatok ugyanakkor nyilvánvalóan megcáfolják Karácsonyt. A napokban ugyanis arról számolt be a sajtó, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a számlagyáros ügyvédként is emlegetett Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ehhez képest a Lánchíd felújítására megkötött új szerződést 2021 januárjában jelentette a be a főváros, az A-Híd Zrt. viszont – az Atv.hu információi szerint – egészen 2022 júliusáig utalt pénzt Vig Mór cégének.

Az utóbbi néhány évben nem ez volt az első eset, amikor nem fedték egymást Karácsony Gergely szavai és a tények. A Magyar Nemzet összeszedte, a főpolgármester az elmúlt időszakban nem mondott igazat többek közt

a járatritkításokról,

a Budapest-bérlet megszűnéséről,

a nyelvvizsgabotrányáról,

a Városháza-ügyben,

a buszsávokkal és a szolgálati autóval kapcsolatban,

a hármas metró klimatizálásáról,

valamint a körülötte kialakult adománygyűjtő botrányról.

Az Alapjogokért Központ elemzői, Zila János és Szikra Levente a Mandiner azon felvetésére, miszerint az ügy kezd hasonlítani a kampányfinanszírozási botrányhoz, azt írták: