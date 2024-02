Nincs pénz a népligeti felüljáró helyreállítására, amit azért vertek szét, hogy kiderüljön, mégsem kell elbontani – marad a forgalmi káosz

Már ez a folyamat is jócskán elhúzódott, hiszen 2023 nyarára be kellett volna fejezni, de csak októberben derült ki a vizsgálat eredménye. Akkor Budapest vezetése azt jelentette be, hogy a vártnál jobb eredménnyel zárult a felmérés, ezért a szakemberek megállapításaira támaszkodva a városvezetés azt javasolja, hogy a felüljárón olyan munkálatokat végezzenek el, amelyek révén az 2035-ig megmaradhat.

A munkálatok tervezése és engedélyeztetése 2024-ben, az élettartam-hosszabbító beruházás 2025-ben valósulhat meg, ha még lehet hinni az időpontoknak.

Nyitókép: Máté Krisztián/Mediaworks