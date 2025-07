Navracsics Tibor letette a voksát: ez a párt győz majd 2026-ban!

Navracsics Tibor arról beszélt az interjúban, hogy a főváros mindezzel, olyan „problémahalmazt” képez az önkormányzati rendszeren belül, hogy a többi 3100 önkormányzat „egy kicsit túszává is válik a Budapest-problémának”.

„Ezért kell megoldanunk mindenképp Budapest kérdését, nem az a célunk, hogy büntessük, vagy retorziókat alkalmazzunk” – hangsúlyozta Navracsics, akinek a szavaiból az derült ki: a kormány egy „konszolidációs tervvel” akarja segíteni Budapestet, hogy a fővárosiak visszakapják a városukat és a büdzséjüket.

Navracsics bízik benne, hogy sikerül rendezni a helyzetet még a választások előtt.

Az interjúban számos más területre is kitértek, például a Tisza Pártra és a jövő évi választásokra. Navracsics Tibort a Tisza Párt inkább az olyan médiapártokra emlékezteti, amelyek mögé rövid idő alatt áll be nagy tömeg. Ezek egy-egy választáson jól tudnak szerepelni, mint például legutóbb egy Szlovéniában többséget is szerzett. Ugyanakkor szerinte továbbra sem tudni, mit akar a Tisza az országgal, csak a durva személyeskedés hallatszik tőlük.

A választás pedig az egyéni körzeteken is múlik, ott viszont már nem lesz elég ez a hangnem.

„Ma úgy tűnik, mintha Magyar Péter indulna mind a 106 választókerületben. Nem tudjuk, hogy kik alkotják a Tisza Pártot Budapesten kívül, vagy a közösségi médián kívül, márpedig ahogyan a Takács Péter és Kulja András közötti, egészségügyről szóló vita is mutatta, ez nagyon-nagyon fontos a választópolgárok kijózanítása szempontjából. Hiszen ott szaktudás méretik meg, tapasztalat méretik meg és egyértelműen látszik, hogy a Tiszában ma ezeknek nyomát sem látni” – szögezte le.