Újabb gyomros Magyar Péteréknek: a szakértő szerint a Tisza továbbra sem tesz kísérletet kormányzóképességének bizonyítására

Perlaky-Papp József, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense a Takács Péter és Kulja András közötti vitáról fejtette ki véleményét közösségi oldalán, a médiaszereplés kommunikációs szempontjai alapján.

Elemzése elején felidézte: Rónai Egon úgy vezette fel a Takács–Kulja-vitát, hogy „olyan vitákra van szükség, amelyek megmutatják a különbségeket”. A műsorvezető elvárása maximálisan teljesült, mivel

a stúdióvita alkalmasnak bizonyult a szembenálló felek közötti markáns különbségek bemutatására”.

Új csatatér nyílt a Lázár-infók mellett

Perlaky-Papp rámutatott: mindkét vitázó fél a vita elején a „keretezés” kommunikációs eszközével élt. Megpróbálták az értelmezési kereteket úgy alakítani, hogy saját szereplésük elvárásait növeljék, miközben ellenfelüket gyengítsék. Kulja például azt hangsúlyozta, hogy ő az embereket, az ápolókat és az orvosokat képviseli, míg Takács Péter a kormányt – konkrétan Orbán Viktort – idézte fel a szakértő.

A címzetes docens arra is kitért, hogy a hitelesség megőrzése érdekében mindkét fél törekedett a szemkontaktus fenntartására. „Ez Takács Péter számára még fontosabb volt, hiszen ő már a jelenlétével is azt bizonyíthatja, hogy minden témában, még a legnehezebb témákban is vállalja a megmérettetést a kormány.

Ezzel a Lázárinfók általános politikai témái mellé a szakpolitikákban is kinyitják ezt a csatateret”

– húzta alá.

Perlaky-Papp szerint Kuljának az érzelmekre ható monológok jól mentek, a vita műfajában azonban gyengébben teljesített – látszott, hogy nincs benne gyakorlata. A tanácsadó szerint több stresszreakció is megfigyelhető volt nála: „tapadt a szája”, „cöccögött”, gyakran innia kellett, a hangja megremegett, elvékonyodott. Előfordult, hogy elveszítette a szemkontaktust, tekintete zavarttá vált.

Ez azt mutatja, hogy kellemetlen számára a helyzet”

– sorolta.

A beszélgetés „legbizarrabb pontja” Perlaky-Papp szerint az volt, amikor Kulja azzal vádolta Takácsot, hogy számokkal dobálózik. Egyedüli érdemi vitaaktivitása akkor mutatkozott meg, amikor szóvá tette vitapartnere sörözésre és fagyizásra tett utalásainak helytelenségét. Az egészségügyi államtitkár azonban határozott kiigazítással gyorsan elvette közbeszólása élét – idézte fel.

Takács Péter uralta „a tények és számok világát”

A szakértő arról is írt, hogy

Takács Péter jól helytállt az érvelés során, felkészülten és magabiztosan vitte végig a beszélgetést.

Jó pozícióból indított, amikor elismerte, hogy sok a probléma az egészségügyben, ugyanakkor hangsúlyozta: Magyarországnak olyan kormánya van, amely eddig a legtöbbet áldozta annak fejlesztésére.

„A tények és a számok világát uralta, ellenfelének nem is tetszettek a konkrétumok, Kulja az Excel táblákat többször is »ördögi« módszereknek minősítette” – emlékeztetett Perlaky-Papp József.

Elemzésében azt is leszögezte: Takács Péter bebizonyította, hogy „egyenes háttal, szemtől szemben mindenről lehet beszélni”. Az államtitkár ügyesen „csavarta ki” a témát a Tisza képviselője kezéből, így szűkítve Magyar Péter nyári „hőmérős kórházjárásának” lehetőségeit.

A TikTok-doki szereptől távol áll a politikai vita

Perlaky-Papp a szerepeket vizsgálva arra is rámutatott: Kulja András esetében nemcsak a tapasztalat hiányzik, hanem karakterproblémák is megfigyelhetők.

„A TikTok-doki szerepétől a politikusi vita elég távoli.”

(...) A vitában viszont jóval több kellett volna, ezért ott megpróbálta Magyar Péter stílusjegyeit másolni. A jóval gyengébb orgánuma, a határozatlansága és felkészületlensége miatt ez neki nem sikerült, karaktere láthatóan erre nem alkalmas” – hangsúlyozta.

Gondolatait azzal zárta, hogy a vita világossá tette:

A Tisza továbbra sem tesz kísérletet kormányzóképességének bizonyítására.

„Egydimenziós a párt és annak transzparens képviselői is. Ha a most elégedetlen választó túlnéz a fájdalmán és keresi mi van a jajgatáson túl, akkor elriadhat a tartalmatlanságtól és a képességhiánytól” – összegezte a látottakat Perlaky-Papp József.

