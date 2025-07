Ne hallgasson mindig a navigációra, még akkor sem, ha a dugóban reked

A Google Térkép, a Waze és más alkalmazások arra hivatottak, hogy megkönnyítsék a közlekedést, néha azonban káoszt okoznak az utakon. A HVG egy szakértőt idézve arról közölt egy terjedelmesebb írást, hogy mely helyzetekben érdemes a sofőröknek inkább a megérzéseikre hallgatniuk.

A cikk felvezetőjében arról írtak, hogy ha be van kapcsolva a telefonunk, akkor jó eséllyel számtalan adatot gyűjt és továbbít különböző adatfeldolgozó központokba. Ez vezetés közben is így van, főleg akkor, ha valamilyen navigációs alkalmazást használunk. A Google és az Apple térképe, vagy az ugyancsak népszerű Waze – ami szintén a Google tulajdonában van – számtalan kényelmi funkcióval próbál meg a felhasználók kedvében járni: megtervezi az útvonalat és mutatja az érkezési időt, figyelmeztet a dugóra, torlódásra, sebességkorlátozásra, traffipaxra, de alternatív útvonalakat is ajánl. De ezek az alkalmazások figyelembe veszik az időjárási viszonyokat, az adott sofőr vezetési stílusát, valamint az összeállításban kitértek arra, hogy jogosan merülhet fel az igény az autósokban, hogy ennyi rendelkezésre álló adat mellett valós időben oszlassák el a forgalmat a lehető legoptimálisabb módon. Ennek azonban rendkívül „prózai” korlátja van, méghozzá, hogy

a navigációs rendszerek önzőek”.

Mindegyiket arra tervezték, hogy a felhasználót a lehető leggyorsabban eljuttassa A-ból B-be, ám azt nem veszik figyelembe, hogy kik vannak adott időben az utakon. Ha mindenki ugyanazt az útvonaljavaslatot kapja, könnyen feltorlódik a forgalom, és ennek hatására az alapesetben jól működő menekülőutak is gyorsabban eleshetnek – magyarázta Johannes Schöning informatikus a Spiegel megkeresésére.

Önzetlen rendszerekre és autósokra is szükség lenne

Schöning a német lapnak kiemelte, hogy sokkal hatékonyabb lehetne bizonyos esetekben egy olyan navigációs rendszer, ami „önzetlen módon” gondolkodik, és nemcsak a dugó kialakulása után kalkulál azzal, hanem minden egyes időpontban megpróbálja elosztani a forgalmat. Ehhez viszont nem csupán az kellene, hogy az autósok nagy részét „lássa” a rendszer – azaz olvassa a mobiltelefonja helyadatait –, hanem az is, hogy maguk az autósok is önzetlenek legyenek – húzta alá a szakértő.

Az informatikus azzal folytatta, hogy a tökéletesen működő rendszerhez persze az is kéne, hogy lényegében minden egyes ember a Google rendszerét használja, és bekapcsolja a navigációt akkor is, amikor egyébként nincs szüksége útmutatásra, erre pedig kicsi az esély. Illetve továbbra is ott lenne a többi rendszer, melyeket a Google nem lát.

Végül idézték a szakértő véleményét a nyáron rendszeresen beduguló sztrádákat illetően is. Elhangzott, hogy vannak szakértők, akik azt mondják:

jobb dugóban ragadni az autópályán, mint alternatív útvonalat választani ismeretlen terepen.

Azaz nem érdemes elhagyni a járt utat a járatlanért.

Ha nincsenek jelentős időelőnyök, például egy teljes útlezárás miatt, akkor érdemes dugóban maradni. Különösen éjszaka, főleg rossz időben és ismeretlen utakon – erre jó példa a nyaralás. Az informatikus a Spiegelnek idézte a Tocotronic egyik dalát is, amely így szól: „»Ha kétségeid vannak, legyél óvatos!« Én ehhez ragaszkodnék, és a saját ösztöneimre bíznám magam” – szögezte le.

Johannes Schöning a témában zárásként még azt is hozzátette, segíthet az is, ha különböző információkat kombinálunk, például a rádióban is hallgatjuk a közlekedési híreket.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***