Rá kell mozdulnunk a valóságra! – Nagy Péter a Mandinernek

Mozdulj rá a valóságra! címmel ingyenes e-book is letölthető a Bethesda Gyermekkórház honlapjáról, amely 30 + 8 ötletet tartalmaz az offline gyermekkorhoz. A Bethesda képernyőidő-csökkentő programja, amely párhuzamosan folyt Budapesten, illetve a szegedi és a pécsi központban, a tervek szerint nyár végétől ismét elérhető lesz. Ezúttal már az interneten is, hogy olyan családok is be tudjanak kapcsolódni, amelyeknek a nagy távolság miatt eddig nem volt rá esélyük.