Készül a háborús forgatókönyv: új amerikai fegyveráradat ömölhet Ukrajnába

A portál szerint a készülő törvényjavaslat értelmében egy külön alap jönne létre az amerikai pénzügyminisztériumon belül, ahová Ukrajna nyugati szövetségesei utalhatnának összegeket. A védelmi miniszter ezekből az összegekből az amerikai hadiipari cégeket fizetné ki, hogy azok pótolják a Kijevnek átadott készleteket.

A kör bezárul:

a Pentagon biztosítaná, hogy saját készletei ne csökkenjenek, miközben továbbra is képes lenne Ukrajnát fegyverrel ellátni.

A javaslat célja évi 5-8 milliárd dollár összegyűjtése. A potenciális támogatók között Németországot és az Egyesült Királyságot is megemlítették. Ezen országok már most is megrendeléseket adnak le amerikai cégeknek új fegyverek gyártására Ukrajna számára, annak ellenére, hogy a szállítások gyakran éveket késhetnek. Wicker szerint a PEACE Act lehetőséget biztosítana Trumpnak és a NATO-partnereknek arra, hogy

az amerikai raktárkészletekből gyorsabban szállítsanak katonai segítséget Ukrajnába.

„Ez a leghatékonyabb módja Ukrajna felfegyverzésének, és egyben hozzájárul az Egyesült Államokat és a NATO-t fenyegető orosz stratégiai veszélyek csökkentéséhez” – jelentette ki. Wicker már egyeztetett a Fehér Házzal is, amely nyitottnak mutatkozott a javaslatra. A törvénytervezet várhatóan az év későbbi szakaszában kerülne elfogadásra, a szenátor által vezetett bizottság éves védelmi politikai csomagjának részeként.

Nyitókép: Bundeswehr, US Army, MTI