Hoppá: egészen szépen mutat a Piros Arany az űrben

Lassan a végéhez közelít az Ax-4 legénységének küldetése. Kapu Tibor és társai a tervek szerint július 14-én indulnak vissza a Földre a Nemzetközi Űrállomásról (ISS).

De addig is igyekeznek tartalmasan tölteni a hátralévő napokat. A tudományos kísérletek és vizsgálatok mellett jut idő a kikapcsolódásra is. A NASA egyik asztronautája, Jonny Kim arról számolt be nemrég közösségi oldalán, hogy eddigi küldetésének egyik legfeledhetetlenebb estéjét Kapuékkal élte át az ISS konyhájában.

Kim kitért arra, hogy

annak köszönhetően, hogy a Föld különböző országaiból szolgálnak egyszerre űrhajósok a fedélzeten, így nagyon érdekes történetek és megélések kerültek elő ezen az estén.

Ez a fajta sokszínűség a menüben is megmutatkozott: előételként rákkoktélt és kekszet készítettek, majd ízletes csirke- és marhahús fajitas került az asztalra. A sort pedig egy édes kenyérből, sűrített tejből és dióból készült torta zárta.

A galériát végignézve a szemfülesek kiszúrhatták, hogy a piros arany is előkerült, melyet a magyar kutatóűrhajós azért vitt a világűrbe, hogy némi hazai ízt csempésszen a munkás mindennapokba, és így is öregbítse a magyarok hírnevét.

A fotókat Ferencz Orsolya, a HUNOR-program vezetője is megosztotta. Kísérőszövegként azt írta többek között:

Az űrhajósoknak a konyhában a helye. Mert ott a kaja”.

Nyitókép: Ferencz Orsolya Facebook-oldala

