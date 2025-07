Döbbenetes számot közölt az államtitkár: új korszakot nyit a DPK a polgári közéletben

A már megalakult, de állandóan bővülő egyes számú digitális polgári kör mellett létrejönnek majd más, például földrajzi vagy szakmai alapon működő digitális polgári körök is, eddig már több mint 900 ilyen jellegű kérelem érkezett be, ezeket igyekeznek mielőbb feldolgozni – tájékoztatott az államtitkár.

A földrajzi szerveződésre jó példa, hogy a jászok, a kunok, nógrádiak vagy mások összefognak, és lokálpatriótákként vesznek részt a mozgalomban. Nagyon fontos, hogy a digitális polgári körök túlnyúlnak az országhatárokon is, hiszen csak az államnak van határa, a digitális polgári köröknek nincs – jelentette ki Nagy János.