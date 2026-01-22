Liverpoolban dörzsölik a szemüket: nagy az értetlenkedés Szoboszlai miatt

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a mérkőzés legjobbjának az első gólt jegyző Szoboszlai Dominikot választották meg, de a jó teljesítménye és az elismerése sem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön a forduló álomcsapatába.

Szoboszlai nagy hatással volt a mérkőzésre, gólt szerzett, helyzeteket teremtett, szervezte a játékot és keményen dolgozott a csapatáért”

– olvasható a hivatalos indoklásban, hogy miért ő lett a meccs legjobbja.