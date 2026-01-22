Ft
Liverpool Bajnokok Ligája Arsenal szurkolók Szoboszlai Dominik

Liverpoolban dörzsölik a szemüket: nagy az értetlenkedés Szoboszlai miatt

2026. január 22. 18:33

Megvan a forduló álomtizenegye. Szoboszlait nem tették be, ahogyan egy Arsenal-játékost sem.

2026. január 22. 18:33
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a mérkőzés legjobbjának az első gólt jegyző Szoboszlai Dominikot választották meg, de a jó teljesítménye és az elismerése sem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön a forduló álomcsapatába.

Szoboszlai nagy hatással volt a mérkőzésre, gólt szerzett, helyzeteket teremtett, szervezte a játékot és keményen dolgozott a csapatáért”

olvasható a hivatalos indoklásban, hogy miért ő lett a meccs legjobbja.

A magyar válogatott játékos a gólja mellett akár gólpasszokkal is zárhatott volna, de Hugo Ekitiké előbb lesről talált be, a második félidőben pedig ziccerben kapufát lőtt.

Hiába Szoboszlai gólja, a Liverpoolból csak Van Dijk került be az álomtizenegybe
Hiába Szoboszlai gólja, a Liverpoolból csak Van Dijk került be az álomtizenegybe (Fotó: Miguel Medina/AFP)

Szoboszlai miatt értetlenkednek a drukkerek

A Liverpool-drukkerek nem értik, hogy ilyen teljesítmény után hogyan maradhatott ki az álomtizenegyből.


„Úgy értitek, Szoboszlai golfozott?”

„Nincs ott Szoboszlai?”

„Szoboszlai?”

A Liverpool azért így is ad egy játékost Virgil van Dijk személyében. Az angoloknál viszont Szoboszlainál is nagyobb felháborodást keltett, hogy egyetlen egy Arsenal-futballista sem került be, noha a londoniak 3–1-re verték idegenben az Internazionalét, amivel továbbra is hibátlan mérleggel vezetik az alapszakaszt.

A játékhét legjobbjai

  1. Vinícius Júnior
  2. Luis Suárez
  3. Fermín López
  4. Robert Navarro

Fotó: Miguel Medina/AFP

