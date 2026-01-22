Liverpoolban dörzsölik a szemüket: nagy az értetlenkedés Szoboszlai miatt

„Szoboszlai a magyarok szuperhőse” – most tényleg egész Liverpool a magyarokat méltatja
Naná, hogy Szoboszlai lett a meccs legjobbja!
Megvan a forduló álomtizenegye. Szoboszlait nem tették be, ahogyan egy Arsenal-játékost sem.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. Az Európai Labdarúgó-szövetségnél (UEFA) a mérkőzés legjobbjának az első gólt jegyző Szoboszlai Dominikot választották meg, de a jó teljesítménye és az elismerése sem volt elég ahhoz, hogy bekerüljön a forduló álomcsapatába.
Szoboszlai nagy hatással volt a mérkőzésre, gólt szerzett, helyzeteket teremtett, szervezte a játékot és keményen dolgozott a csapatáért”
– olvasható a hivatalos indoklásban, hogy miért ő lett a meccs legjobbja.
Ezt is ajánljuk a témában
Naná, hogy Szoboszlai lett a meccs legjobbja!
A magyar válogatott játékos a gólja mellett akár gólpasszokkal is zárhatott volna, de Hugo Ekitiké előbb lesről talált be, a második félidőben pedig ziccerben kapufát lőtt.
A Liverpool-drukkerek nem értik, hogy ilyen teljesítmény után hogyan maradhatott ki az álomtizenegyből.
„Úgy értitek, Szoboszlai golfozott?”
„Nincs ott Szoboszlai?”
„Szoboszlai?”
A Liverpool azért így is ad egy játékost Virgil van Dijk személyében. Az angoloknál viszont Szoboszlainál is nagyobb felháborodást keltett, hogy egyetlen egy Arsenal-futballista sem került be, noha a londoniak 3–1-re verték idegenben az Internazionalét, amivel továbbra is hibátlan mérleggel vezetik az alapszakaszt.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem ezt akarta.
Fotó: Miguel Medina/AFP