„Nem Szoboszlainak kellett volna lőnie” – Arne Slot panaszkodott a Liverpool szabadrúgása miatt

Gerrard imádja, hogy Szoboszlai nem vett tudomást Szalahról
Ellátta jótanácsokkal.
A Liverpool edzője büntetőt akart. Végül be kellett érnie Szoboszlai szabadrúgásgóljával.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, de a csapat vezetőedzője, Arne Slot szerint ennek nem szabadott volna megtörténnie.
Mielőtt a magyar válogatott játékos a sorfal alatt a kapuba helyezett volna, pár percig állt a játék, ugyanis a VAR-szobában egy kezezést néztek vissza. A döntés végül az lett, hogy a Liverpool – a felvételek alapján jogosan – nem kap tizenegyest, hanem egy későbbi szabálytalanság miatt szabadrúgást végezhet el.
Ezt is ajánljuk a témában
Ellátta jótanácsokkal.
A Vörösök holland trénere meg is jegyezte a klub kamerái előtt az esetet, valamint a trükkös szabadrúgásról is beszélt. Elárulta, a kapusedzőjük, Xavi Valero szúrta ki, hogy nem fekszik senki sem a sorfal mögött, és ő jelezte Szoboszlainak, hogy laposan lőjön.
Ez egy ilyen nagyszerű pillanat volt Domtól, de Xavi volt az, aki szintén remek munkát végzett. Megjegyzem, hogy szerintem nem is Domnak kellett volna lőnie, hanem Mónak, méghozzá egy tizenegyest a korábbi szabálytalanság miatt.
Az idényben már nem ez volt az első alkalom, hogy rossz oldalon álltunk egy játékvezetői ítéletnél” – idézte a Magyar Nemzet Slotot, aki minden bizonnyal fel fogja tudni dolgozni, hogy nem kaptak büntetőt.
Fotó: Miguel Medina/AFP