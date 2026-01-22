„Nem Szoboszlainak kellett volna lőnie” – Arne Slot panaszkodott a Liverpool szabadrúgása miatt

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, de a csapat vezetőedzője, Arne Slot szerint ennek nem szabadott volna megtörténnie.

Mielőtt a magyar válogatott játékos a sorfal alatt a kapuba helyezett volna, pár percig állt a játék, ugyanis a VAR-szobában egy kezezést néztek vissza. A döntés végül az lett, hogy a Liverpool – a felvételek alapján jogosan – nem kap tizenegyest, hanem egy későbbi szabálytalanság miatt szabadrúgást végezhet el.