Olympique Marseille Arne Slot Marseille Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

„Nem Szoboszlainak kellett volna lőnie” – Arne Slot panaszkodott a Liverpool szabadrúgása miatt

2026. január 22. 17:35

A Liverpool edzője büntetőt akart. Végül be kellett érnie Szoboszlai szabadrúgásgóljával.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool szerda este 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 7. fordulójában. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerezte, de a csapat vezetőedzője, Arne Slot szerint ennek nem szabadott volna megtörténnie.

Mielőtt a magyar válogatott játékos a sorfal alatt a kapuba helyezett volna, pár percig állt a játék, ugyanis a VAR-szobában egy kezezést néztek vissza. A döntés végül az lett, hogy a Liverpool – a felvételek alapján jogosan – nem kap tizenegyest, hanem egy későbbi szabálytalanság miatt szabadrúgást végezhet el.

Slot tizenegyest akat, de a Liverpool Szoboszlai szabadrúgásgóljával így is betalált a szünet előtt
Slot tizenegyest akat, de a Liverpool Szoboszlai szabadrúgásgóljával így is betalált a szünet előtt (Fotó: Thibaud Moritz/AFP)

Slot büntetőt várt, de Szoboszlai-szabadrúgásgólt kapott

A Vörösök holland trénere meg is jegyezte a klub kamerái előtt az esetet, valamint a trükkös szabadrúgásról is beszélt. Elárulta, a kapusedzőjük, Xavi Valero szúrta ki, hogy nem fekszik senki sem a sorfal mögött, és ő jelezte Szoboszlainak, hogy laposan lőjön.

Ez egy ilyen nagyszerű pillanat volt Domtól, de Xavi volt az, aki szintén remek munkát végzett. Megjegyzem, hogy szerintem nem is Domnak kellett volna lőnie, hanem Mónak, méghozzá egy tizenegyest a korábbi szabálytalanság miatt.

Az idényben már nem ez volt az első alkalom, hogy rossz oldalon álltunk egy játékvezetői ítéletnél” – idézte a Magyar Nemzet Slotot, aki minden bizonnyal fel fogja tudni dolgozni, hogy nem kaptak büntetőt.

Fotó: Miguel Medina/AFP

 

 

jebuzita
2026. január 23. 07:54
Nem menjünk már le kérem az nso.húha szintjére! Adjunk már magunkra kicsit mértékadó komnzervatív lapként!
kiborg-2
2026. január 23. 00:13
Ez a Slot valami álomvilágban él, nem edzőnek való. Átminősítené a szabadrúgást 11-essé, hogy a kedvenc semmirekellő Salahja gólt lőhessen... Dominik nélkül az előző bajnokságot sem nyerték volna meg, a mostaniban is ő a legtöbb meccsen a meccs embere , köszönetként szinte meg sem említi őt :-(
lynx
2026. január 22. 22:02
Szoboszlai tartja Slotot állásában. Nem Mo meg Xavi. Még.
madre79
2026. január 22. 19:33
Slot a kirúgás szélén áll, talán örülhetne egy kicsit!
