Tóth Alex Premier League Bournemouth

„Imádjuk a magyarokat!” – új trend alakult ki Angliában

2026. január 23. 08:21

Újabb honfitársunknak szurkolhatunk a Premier League-ben. Tóth Alexért máris rajonganak a Bournemouth-drukkerek.

null

Tóth Alex Angliába igazolása elképesztő hatást gyakorolt a Bournemouth szurkolóira. A Cseresznyések becenévre hallgató együttesnél a drukkerek a közösségi oldalakon máris extázisban várják a magyar labdarúgó bemutatkozását. Az AFCB Fans rajongói oldal megosztott egy bejegyzést, amely részletezi, hogy a Liverpool és a Bournemouth 2023 óta majdnem pontosan 150 millió eurót költött magyar játékosokra. Az összeg nem egészen pontos, mert Pécsi Árminnal nem számol, csak Kerkez Milossal, Szoboszlai Dominikkal és Tóth Alexszel. A szerkesztők mindössze annyit tettek hozzá a poszthoz, nemes egyszerűséggel kijelentették: „Imádjuk a magyarokat!”  Úgy látszik, a szerződés aláírásával máris új trend van kialakulóban.

TÓTH Alex
Tóth Alex itt még ferencvárosi mezben, amit a Bournemouth szerelésére cserélt le / Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint ismert, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth a héten jelentette be hivatalosan is Tóth Alex szerződtetését. A Ferencváros rekordösszeget (12+3 millió euró) kaszált a saját nevelésű játékos értékesítésével, aki a nyáron Liverpoolba távozó Kerkez Milos után a Bournemouth történetének második magyar futballistája lett. A húszéves válogatott középpályást magánrepülővel szállították a dél-angliai városba, ahol már újdonsült csapata öltözőjét is bejárta.

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Alex: a szerencsés 13-as

Tóth Alex lehet a 13. magyar labdarúgó, aki bemutatkozik az angol labdarúgó Premier League-ben. Olyan válogatott klasszisok taposták ki az utat számára mint például Gera Zoltán vagy Király Gábor. Pécsi Ármin pedig egyelőre a meccskeretbe kerülésig jutott Liverpoolban.

Magyar futballisták a Premier League-ben:

  • Kozma István: Liverpool – 1992–1993
  • Gera Zoltán: West Bromwich Albion, Fulham – 2004–2006, 2008–2014
  • Király Gábor: Crystal Palace, Aston Villa – 2004–2005, 2006–2007
  • Torghelle Sándor: Crystal Palace – 2004–2005
  • Priskin Tamás: Watford – 2006–2007
  • Fülöp Márton: Sunderland, Manchester City, West Bromwich Albion – 2007–2010, 2011–2012
  • Halmosi Péter: Hull City – 2008–2009
  • Kurucz Péter: West Ham United – 2009–2010
  • Bogdán Ádám: Bolton Wanderers, Liverpool – 2010–2012, 2015–2016
  • Buzsáky Ákos: Queens Park Rangers – 2011–12
  • Szoboszlai Dominik: Liverpool – 2023–
  • Kerkez Milos: Bournemouth, Liverpool – 2023–
  • Pécsi Ármin: Liverpool – 2025–
  • Tóth Alex: Bournemouth – 2026–

Fotó: MTI/Illyés Tibor

lynx
2026. január 23. 09:51
Vannak nagyszerű fiatal magyar focisták, akiket a nagyérdemű nemzetközi publikum először a válogatottban láthatott. A szövetségi kapitány, Marco Rossi nélkül nem lennének ott, ahova jutottak, mert nem is tudnának róluk.
Töki
•••
2026. január 23. 09:42 Szerkesztve
Ha minden évben csak 1 játékost tudnánk a Premier Ligue-be eladni, az már nagyon jó lenne.
bunko-jobbos
2026. január 23. 09:04
Hülyeség lenne azt mondani, hogy az átigazolások teljesen tudományos módon zajlanak. Gizi néni is atzért vesz egy mosóport meg, mert a szomszédjának bejött. Igen van szerepe Szobo meg Kerkez sikerének, hogy a magyarokra jobban odafigyelnek most meg remélhetőleg a jövőben is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!