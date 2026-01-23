„Imádjuk a magyarokat!” – új trend alakult ki Angliában

Tóth Alex Angliába igazolása elképesztő hatást gyakorolt a Bournemouth szurkolóira. A Cseresznyések becenévre hallgató együttesnél a drukkerek a közösségi oldalakon máris extázisban várják a magyar labdarúgó bemutatkozását. Az AFCB Fans rajongói oldal megosztott egy bejegyzést, amely részletezi, hogy a Liverpool és a Bournemouth 2023 óta majdnem pontosan 150 millió eurót költött magyar játékosokra. Az összeg nem egészen pontos, mert Pécsi Árminnal nem számol, csak Kerkez Milossal, Szoboszlai Dominikkal és Tóth Alexszel. A szerkesztők mindössze annyit tettek hozzá a poszthoz, nemes egyszerűséggel kijelentették: „Imádjuk a magyarokat!” Úgy látszik, a szerződés aláírásával máris új trend van kialakulóban.

Tóth Alex itt még ferencvárosi mezben, amit a Bournemouth szerelésére cserélt le / Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint ismert, a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth a héten jelentette be hivatalosan is Tóth Alex szerződtetését. A Ferencváros rekordösszeget (12+3 millió euró) kaszált a saját nevelésű játékos értékesítésével, aki a nyáron Liverpoolba távozó Kerkez Milos után a Bournemouth történetének második magyar futballistája lett. A húszéves válogatott középpályást magánrepülővel szállították a dél-angliai városba, ahol már újdonsült csapata öltözőjét is bejárta.