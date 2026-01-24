Orbán Viktor egyetlen szóval illette Szoboszlai zseniális szabadrúgását (VIDEÓ)

Ismert, a Liverpool labdarúgócsapata 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok az első félidő hosszabbításában Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerezték meg a vezetést, akit utóbb megválasztották a mérkőzés legjobbjának.

Finesz – írta Orbán Viktor a magyar válogatott csapatkapitányának góljáról.

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP