A Fradinak nem lehet nemet mondani, ezt Pakson jól tudják – így került Osváth Attila az Üllői útra

Belegabalyodott első nyilatkozatába a Fradi új játékosa – nevetés lett a vége (VIDEÓ)
Meg kell még szoknia, hogy már a Ferencváros labdarúgója.
Fontos játékosát veszítette el a Magyar Kupa-címvédő Paks labdarúgócsapata. Haraszti Zsolt ügyvezető elmondta, Osváth Attila nem akarta visszautasítani a Ferencváros ajánlatát.
A Ferencváros csütörtökön bejelentette Osváth Attila szerződtetését a Pakstól. A háromszoros magyar válogatott szélső védő hat és fél év után távozott a tolnai labdarúgócsapattól, amellyel két Magyar Kupát, valamint egy-egy magyar bajnoki ezüst- és bronzérmet nyert. Az átigazolás hátteréről Haraszti Zsolt, az atomvárosiak ügyvezetője nyilatkozott a klub hivatalos honlapjának.
Attila már nyáron jelezte felénk, hogy ha mindenki számára megfelelő ajánlat érkezik érte, váltani szeretne. Most a Ferencvárostól egy olyan ajánlat jött, amit nem szeretett volna visszautasítani. A hetedik évét töltötte klubunknál, vezetőedzőnkkel, Bognár Györggyel egyeztetve úgy döntöttünk, ezt a lehetőséget nem akarjuk elvenni tőle
– mondta Haraszti.
Hozzátette, Osváth pótlása nem lesz könnyű feladat, jobban örültek volna, ha csak a nyáron távozik, mert a fiatal jobb oldali játékosuk, Győrfi Milán a mostani idény végéig kölcsönben a Kecskemétnél szerepel.
Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás a klub YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban magyarázta el, hogy miért Osváthra esett a választásuk.
„Ha nézzük az NB I-es statisztikákat, Attila a legaktívabb, legtámadóbb hosszú futó, rengeteg beadással. Testközelből tapasztaltuk meg, milyen nehézségeket tud okozni nekünk, és hogy milyen intenzív, milyen támadó felfogású, aki ebben a rendszerben (a Robbie Keane által favorizált 3–5–2-es hadrendben – a szerk.) nagyon jól érzi magát. Külön extra, hogy mind a két oldalon tud játszani. A kvalitásaiban és a személyiségében is egy nagyon vagány srác, aki várt erre a kihívásra” – nyilatkozta Hajnal.
A Ferencvárosi Torna Club a téli átigazolási időszakban korábban Bolla Bendegúzért is tett egy ajánlatot a Rapid Wiennek a hírek szerint, de miután azt a bécsi klub visszautasította, a magyar bajnoki címvédő végül Osváthot igazolta át. A korábban
szereplő játékosnak Cebrail Makreckis és Cadu lesz a két posztriválisa a Fradinál, ám előbbinek – a Transfermarkt adatbázisa szerint – a nyáron lejár a szerződése.
Nyitókép: paksifc.hu