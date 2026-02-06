A Fradinak nem lehet nemet mondani, ezt Pakson jól tudják – így került Osváth Attila az Üllői útra

Az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás a klub YouTube-csatornáján futó Fradi Zóna című műsorban magyarázta el, hogy miért Osváthra esett a választásuk.

„Ha nézzük az NB I-es statisztikákat, Attila a legaktívabb, legtámadóbb hosszú futó, rengeteg beadással. Testközelből tapasztaltuk meg, milyen nehézségeket tud okozni nekünk, és hogy milyen intenzív, milyen támadó felfogású, aki ebben a rendszerben (a Robbie Keane által favorizált 3–5–2-es hadrendben – a szerk.) nagyon jól érzi magát. Külön extra, hogy mind a két oldalon tud játszani. A kvalitásaiban és a személyiségében is egy nagyon vagány srác, aki várt erre a kihívásra” – nyilatkozta Hajnal.