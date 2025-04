Népszerűtlen vélemény következik: nem biztos, hogy jó ötlet hagyni, hogy a mobil meg a tablet nevelje fel helyettünk a gyereket

„És akkor most megkérnék minden szülőt, hogy adja oda a gyereknek a telefonját, hogy végre csend legyen!” – a határozott asszisztensi hangra az orvosi váróteremben egy csapásra morajjá szelídült az addigi zsivaj.

Az asszisztens még biccentett egyet, majd a doktornőhöz fordulva kérdezte: „jöhet a következő beteg?”,

közben öntudatosan megigazította a pöttyös-cicás hajcsatját.

Az asszisztens ugyanis ötéves volt. Az elcsitított „szülők” is, meg a „gyerekek” szintén, akik a sorba rakott, apró ebédlőszékekből kialakított „váróteremben” vártak a kezelésre ebben a szituációs játékban, ki-ki a szerepének megfelelően – egyedül a „doktornő” volt felnőtt, ő volt ugyanis a foglalkozást vezető óvónő; azonban az „asszisztens” szavai miatt szintén döbbenten elhallgatott.

Pedig csak annyit kért kis segédjétől, hogy szóljon rá a „rendelő” előtt zajongókra, mert hát így nem lehet dolgozni,

a kislány számára pedig a legkézenfekvőbb és legmegszokottabb megoldás ez volt: oda kell adni a gyereknek a telefont, hogy hallgasson el.

Mert anyuka is így tesz, ha őt akarja elcsendesíteni. És minden bizonnyal nem csak az övé, hiszen a trükk fényesen bevált.

Az egész ügymenet rutinszerűsége még kellemetlenebbé tette mindezt.

Ha már manapság – jogosan – annyi szó esik drogprevencióról, talán érdemes lenne megemlíteni ezt is: a túl korai képernyőhasználatot. Még a felnőttek esetében is számtalan kutatás bizonyítja elsősorban az okostelefonok káros hatásait az alvászavaroktól kezdve a paraszociális (vagyis nem valódi) kötődéseken és depresszióra való hajlamon át a rövidlátásig és a koncentrációs problémákig. Igen, egy brit kutatás alapján mi, felnőttek is már csupán 17 percig tudunk egy-egy feladatra koncentrálni, mielőtt elkalandozna figyelmünk, az eggyel (vagy kettővel) utánunk jövő Z-generáció, az első digitális bennszülött nemzedék pedig már állítólag 60 másodpercre sem).

Sőt: már attól nehezebb volt a figyelem megtartása, ha az ember ugyanabban a helyiségben tartózkodott, mint a mobilja (helló, iskolai mobiltiltás!).

A kisgyerekeknél még durvább a helyzet, arról például jelenleg sincsen tudományos konszenzus arról, hogy az egy- és hároméves kor között televízió előtt töltött idő összefüggést mutat-e későbbi figyelemzavaros viselkedéssel, vagy sem, arról viszont nagymintás kutatás áll rendelkezésre, hogy a képernyő előtt töltött idő és a szenzoros feldolgozási problémák között komoly együttállás van, még ha a direkt ok-okozati kapcsolatot nem is tudták kimutatni, s persze olyan kutatás is van, ha kis elemszámú is, amely alapján nem biztos, hogy van ilyen összefüggés a mobiltelefonok esetében, de kizárni mindeddig senki sem tudta. És valószínűleg minél szorosabb a kütyüvel a kapcsolat, annál lazább az úgymond valóságos világgal is.