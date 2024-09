Iskolai mobilozás: magyarázza már el nekem, miért és hogyan kellene a tanárnak versenyeznie a TikTok rövidvideóival!

Hogy csak a legplasztikusabb példákkal éljek: kinél kell leadni a telefont, milyen metódus szerint? Most akkor négyszáz kisdiák áll a portánál, a portás bácsi meg keresgéli a telefonokat, bízva abban, hogy nem a telefonja lenyúlásával akarják megheccelni a kis Pistikét, vagy be kell szerezni szekrényeket? S hogyan tud kommunikálni a gyerek és a szülő – természetesen tanórán kívül –, ha valami váratlan helyzet adódik? Mi legyen azzal, aki megszegi a házirendet, eleve hogyan lehet megelőzni, hogy a diák két telefont vigyen be, és az egyiket leadva a másikkal vígan elszórakozzon? Mi a helyzet akkor, ha éppen olyan tanórára kerülne sor, amikor jó lenne használni a mobilt, mert van egy-egy nagyon hasznos kis applikáció Nagy Sándor életéről, a kovalens kötésről vagy különösen az idegen nyelvek megtanulását segítendő – minden egyes diáknál rögzíteni kell a Krétában minden ilyen alkalom előtt, hogy miért, mire, meddig és hogyan lehet használni az eszközt? A digitális kompetenciák fejlesztése kormányzati célkitűzés, sőt éppen most indul az új digitális állampolgárság program – hogyan van ez összhangban azzal, ha az ehhez szükséges legfőbb eszköz a nap nagy részében alapvetően hozzáférhetetlen a diákok számára?