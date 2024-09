Óriási fordulat: Balatoni József „Jocó” bácsi irgalmatlanul rendet rakott oktatásügyileg a WMN-en – de annyira, hogy azóta se találunk semmit

A felvetéssel a szerző már eleve cáfolja azt az érvet, amely szerint a rendelkezésre szükség sincs, sőt, hogy a jogalkotó egyenesen megalázó módon feltételezi, hogy létezne az országban tanár, aki „a tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt, valamint tanulói felügyelet ellátása során” a veszélyhelyzet kivételével bármikor is magáncélból mobilozna.

A PDSZ ugyanis eddig azzal kérte ki magának a tanárokra vonatkozó korlátozást, hogy az intézkedés nem „releváns” a pedagógusok „minőségi és/vagy mennyiségi teljesítményét” illetően

– tömegesnek szerencsére valóban nem mondható az a jelenség, amikor az udvari ügyeletes annyira belefeledkezik valamely izgalmas alkalmazásba, hogy észre se veszi, mekkorát és milyen szerencsétlenül esett az egyik kisdiák, ezért pedig egy figyelmesebb kollégája kénytelen helyette (is) intézkedni; de hogy akadt ilyenre precedens, azt kár lenne tagadni.

Érthetetlen továbbá, hogyan merül fel egyáltalán egy liberális sztárpedagógusban a „Quod licet Iovi, non licet bovi” elv –

ha kimondanánk, hogy a tanár mobilozhat, amikor épp unatkozik és nem talál jobb elfoglaltságot, automatikusan védhetetlenné válna a diákok körében bevezetett mobiltilalom.

Ha a javarészt az internet előtti korban szocializálódott, őt oktató-nevelő felnőtt nem képes analóg módon lekötni magát a tanórán, akkor nyilvánvalóan nem várhatnánk el ugyanezt a még iránymutatásra és mintákra szoruló alfa-generációs kiskorútól.

Nem mintha nem lenne eleve öngól azt sugallni, hogy a tanárok számára a témazáró íratásával töltött tanórák nagyjából egyenlőek a szabadidővel, amikor gyötrelmes kényszer számukra, hogy találjanak maguknak valami iskolai teendőt, amivel foglalkozhatnak (a rendelkezés ugyanis „neveléssel-oktatással összefüggő célokra” bármely pillanatban engedélyezi a mobilhasználatot is). Ezerszer megénekelt probléma, hogy rengeteg az adminisztrációs feladat, hogy éjszakába nyúlóan kell dolgozatokat javítani és órákra készülni –

erre jön egy óvatlan mondat, és azt a benyomást kelti, mintha a tanárnak kizárólag azok a percei telnének munkával, amikor effektíve tanít.

Mintha valamiféle szerzett jog és általános gyakorlat lenne, hogy a pedagógus pénteken 10.10 és 10.40 között a Temut böngészgeti, míg a hetedik bé mondatokat elemez. Joggal kérhetné ezt ki magának lelkiismeretes pedagógusok egész sora, akik nemhogy iskolaidőben nem maszekolnak (még egy kisebb szendvics elfogyasztásához is három-négy szünetben kell ügyesen megragadniuk azokat a pillanatokat, amikor a kezük is és a szájuk is egyidejűleg szabad), de

a hétvégi csapatépítő osztályprogramot is a pihenőidejük és a saját mobil-előfizetésük igénybevételével vezénylik le.

Ha pedig valami ritka kegyelmi állapot folytán úgy adódna, hogy a pedagógusnak tényleg semmi elmaradása vagy készülnivalója nincs, a diákok tolla pedig csak úgy serceg a terem minden pontján, ahogy egytől egyig saját kútfőből és pisszenés nélkül ontják magukból a számonkért tudást, akkor már csak pedagógiailag is kiváló alkalom kínálkozna annak bizonyítására, hogy

az üres percek eltöltésének nem egyetlen módja az okoseszköz előkapása.

Nem állítom, hogy az olvasás népszerűsítése érdekében szét kellene trollkodni a témazáróírást azzal, hogy a tanerő jóízűen fel-felkacag, kezében egy figyelemfelkeltő borítójú könyvvel, de mégiscsak hozzátehet valamit a hitelességhez és a tekintélyhez, ha a nyelvtanár például passzióból idegen nyelven olvasgat, de ráadásul úgy, hogy amikor a diák oda-odasandít, látja, ahogy folyamatosan és gond nélkül halad az oldalakkal. Sőt, ha már, akkor micsoda népszerűségnövelő faktor is rejtőzhet az extra képességek megcsillogtatásában, ha

a zord Ili néni mobilozás helyett trendi zoknit kötöget, a magyartanár meg esetleg mesterien origamizik,

vagy esetleg ördöglakatokkal szöszmötöl.

***