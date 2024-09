A PDSZ „tiltakozik, tehát van” – épp csak a létük értelmére nem derült még fény

Na most, egy pedagógus szakszervezet elsősorban soha nem a diákok érdekeit fogja képviselni, hanem a tagjaiét (a kettő pedig nem feltétlenül egyezik), de ezzel nincs is semmi baj, ez a küldetése az ilyen gyülekezeteknek, és a pedagógus is megérdemli, hogy valakik érte szólaljanak fel.

Akkor van baj, amikor egy szakszervezet már nem is a szakmáért áll ki, hanem egy szűk gittegylet érdekében cselekszik.

Hogy ez mikor fordulhat elő? Például amikor a szakma nagy része tojik a szakszervezetre és nem lép be a soraiba, márpedig a PDSZ esetében komoly okunk van azt feltételezni, hogy tagjai igen elhanyagolható részét képezik a pedagógustársadalomnak. Ráadásul könnyen lehet, hogy még a tagok többsége sem aktív, csak még elfelejtett kilépni. Ilyen is van, még párttagokkal is előfordul, de ez már egy másik történet.

Jómagam nem tudok felidézni az elmúlt évekből Nagy Erzsébeten és Szűcs Tamáson kívül más PDSZ-est, aki beszélt volna a szervezet nevében.

De fogadjuk el, hogy ez az ő dolguk, a többiek inkább szeretnének a háttérben maradni. Az viszont tény, hogy amikor a kormány rájött, inkább csak azokkal a szakszervezetekkel szeretne tárgyalni, amelyeknek a taglétszáma ezt indokolttá teszi, Nagy Erzsébet sietett „lex PDSZ-t” kiáltani. Szóval nem mi állítjuk, hogy nem reprezentálnak semmilyen szakmát, hanem áttételesen ők maguk ismerték ezt el.