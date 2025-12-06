„Gyertek, találkozzatok velem” – valóra vált Szoboszlai álma, üzent is a rajongóknak (VIDEÓ)



Szoboszlai üzent a rajongóknak

Szoboszlai Dominik vagyok, gyertek, találkozzatok velem is a Madame Tussauds-ban!”

– kezdte a videóban.

„Az, hogy viaszfigura lett rólam készítve, nagyjából mindent jelent számomra, mert ez azt jelenti, hogy jó irányba haladok, hogy elismerik azt, amit csinálok, és remélem, hogy ezt minél több momentummal meg tudom majd hálálni az embereknek” – jelentette ki. Hozzátette, hogy olyan nagy nevekkel, Mint Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval vagy Puskás Ferenccel egy szobában lenni egy álom megvalósulása a számára.

Nagyon tetszik neki a viaszfigurája, amit nagyon élethűnek is tart, és azt is elmondta, hogy elképesztően jó élmény volt számára részt venni a munkafolyamatban.