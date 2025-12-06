Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Madame Tussauds Budapest viaszfigura Madame Tussauds múzeum Liverpool Madame Tussauds videó Szoboszlai Dominik

„Gyertek, találkozzatok velem” – valóra vált Szoboszlai álma, üzent is a rajongóknak (VIDEÓ)

2025. december 06. 18:36

Viaszfigurát kapott a magyar futballválogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik üzent a rajongóknak.

2025. december 06. 18:36
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool magyar válogatott futballistája, Szoboszlai Dominik viaszfigurát kapott a budapesti Madame Tussauds panoptikumában. A Madame Tussauds Budapest kitett egy videót a közösségi oldalára, amelyen a középpályás mesél magáról és a munkafolyamatról.

Szoboszlai büszkén nyilatkozott
Szoboszlai büszkén nyilatkozott (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

„Tudtad? Szoboszlai Dominik már kétszer is megfordult a Madame Tussauds London melletti műhelyében. Miután több mint 200 méretet és adatot rögzítettek róla, kezdetét vette a hetekig tartó figurakészítés. Egy átlagos viaszfigura váza több mint egy hónapon át, nagyjából 150 kiló agyagból készül. Csak ezután jöhet a viaszréteg, amelyből körülbelül nyolc kiló kizárólag a fejhez szükséges! Ráadásul még a hajat és az arcszőrzetet is szálanként illesztik be, nagyjából 140 órányi aprólékos munkával” – olvasható a Facebook-posztban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron


Szoboszlai üzent a rajongóknak

Szoboszlai Dominik vagyok, gyertek, találkozzatok velem is a Madame Tussauds-ban!”

– kezdte a videóban.

„Az, hogy viaszfigura lett rólam készítve, nagyjából mindent jelent számomra, mert ez azt jelenti, hogy jó irányba haladok, hogy elismerik azt, amit csinálok, és remélem, hogy ezt minél több momentummal meg tudom majd hálálni az embereknek” – jelentette ki. Hozzátette, hogy olyan nagy nevekkel, Mint Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval vagy Puskás Ferenccel egy szobában lenni egy álom megvalósulása a számára.

Nagyon tetszik neki a viaszfigurája, amit nagyon élethűnek is tart, és azt is elmondta, hogy elképesztően jó élmény volt számára részt venni a munkafolyamatban.

„Örülök, hogy ezzel is hozzájárulhattam ahhoz, hogy a gyerekeket ide csábítsam, hogy példakép lettem, hogy példaképként tekintenek rám” – fogalmazott, és elárulta, neki is van példaképe, mégpedig Cristiano Ronaldo.

Arról is beszélt, hogy ő világsztárnak sohasem fogja hívni magát, de jó érzéssel tölti el, ha így gondolnak rá.

Ugyanaz az ember maradtam, mint aki tíz vagy vagy huszonöt éve volt.”

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. december 06. 18:39
Király vagy Domi!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!