„Gyertek, találkozzatok velem” – valóra vált Szoboszlai álma, üzent is a rajongóknak (VIDEÓ)

Már 25 évesen szobrot kap: itt láthatják majd Szoboszlai Dominik életnagyságú mását! (VIDEÓ)
A Liverpool sztárjáról már ebben a hónapban lehull a lepel.
Viaszfigurát kapott a magyar futballválogatott csapatkapitánya. Szoboszlai Dominik üzent a rajongóknak.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool magyar válogatott futballistája, Szoboszlai Dominik viaszfigurát kapott a budapesti Madame Tussauds panoptikumában. A Madame Tussauds Budapest kitett egy videót a közösségi oldalára, amelyen a középpályás mesél magáról és a munkafolyamatról.
„Tudtad? Szoboszlai Dominik már kétszer is megfordult a Madame Tussauds London melletti műhelyében. Miután több mint 200 méretet és adatot rögzítettek róla, kezdetét vette a hetekig tartó figurakészítés. Egy átlagos viaszfigura váza több mint egy hónapon át, nagyjából 150 kiló agyagból készül. Csak ezután jöhet a viaszréteg, amelyből körülbelül nyolc kiló kizárólag a fejhez szükséges! Ráadásul még a hajat és az arcszőrzetet is szálanként illesztik be, nagyjából 140 órányi aprólékos munkával” – olvasható a Facebook-posztban.
Szoboszlai Dominik vagyok, gyertek, találkozzatok velem is a Madame Tussauds-ban!”
– kezdte a videóban.
„Az, hogy viaszfigura lett rólam készítve, nagyjából mindent jelent számomra, mert ez azt jelenti, hogy jó irányba haladok, hogy elismerik azt, amit csinálok, és remélem, hogy ezt minél több momentummal meg tudom majd hálálni az embereknek” – jelentette ki. Hozzátette, hogy olyan nagy nevekkel, Mint Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval vagy Puskás Ferenccel egy szobában lenni egy álom megvalósulása a számára.
Nagyon tetszik neki a viaszfigurája, amit nagyon élethűnek is tart, és azt is elmondta, hogy elképesztően jó élmény volt számára részt venni a munkafolyamatban.
„Örülök, hogy ezzel is hozzájárulhattam ahhoz, hogy a gyerekeket ide csábítsam, hogy példakép lettem, hogy példaképként tekintenek rám” – fogalmazott, és elárulta, neki is van példaképe, mégpedig Cristiano Ronaldo.
Arról is beszélt, hogy ő világsztárnak sohasem fogja hívni magát, de jó érzéssel tölti el, ha így gondolnak rá.
Ugyanaz az ember maradtam, mint aki tíz vagy vagy huszonöt éve volt.”
Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA