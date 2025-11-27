„A Tisza adótervei egyszerre szolgálják a társadalom-mérnökösködést, és a magyar emberek gazdasági teljesítményének külföldiek általi lefölözését. Ennek az adórendszernek és gazdasági átalakításnak, akár Ukrajna, akár Brüsszel, akár a külföldi tulajdonú bank és kereskedelmi szektor lesz a legfőbb nyertese, a legfőbb célja az önálló magyar nemzeti célok, sőt, egyáltalán a nemzeti megmaradás politikájának eltüntetése a magyar állam működéséből. Soha nem mondtuk, hogy a Fidesz kormányzása hibátlan lenne, mi a céljait támogattuk első sorban, a módszereket csak akkor, ha azok bizonyítottak. A Tisza által beígért adózási ideológia (mert logikának, sőt még gondolkodásmódnak sem lehet tekinteni ezt az őrületet) három baloldali kormány gazdaságélénkítésre és elfogadható foglalkoztatási eredmények elérésére képtelen gazdaságpolitikáját éleszti újra. Ráadásul lerombolná azt az egyre inkább tudás és termelés alapú gazdaságszerkezetet, amelyet az elmúlt 15 évben a munka alapú társadalom kiépítésével a Fidesz-kormánynak sikerült létrehoznia.

És végül külön ki kell emelni, hogy ezek a gazemberek privatizálni akarják az egészségügyet. Az egészségügy privatizációja, akár magát az ellátást, akár a biztosítást piacosítják, olyan támadás a magyar emberek ellen, amit legutóbb népszavazással még tudtunk akadályozni a legutóbbi baloldali-liberális kormány idején. A Tisza gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita már a nyolcvanas évek végén, az utolsó kommunista kormány idején is lelkesen támogatta a cikkeiben az egészségügy privatizációját. Nincs új a nap alatt, pontosan ugyanazt akarják, mint akkor, a külföldi tőke piacszerzését, hogy aztán a multik konkurencia híján szabadon drágíthassák a termékeiket és szolgáltatásaikat. Az egészségügyben ez szó szerint halálos bűn lenne, de mindenütt másutt is az.