11. 27.
csütörtök
megszorítások kormány Petschnig Mária Zita Tisza Párt privatizáció társadalom Magyar Péter eredmények

A Tisza Párt évi 5000 milliárd forintot akar elvenni azoktól, akik azt megtermelik

2025. november 27. 19:27

Nagyon remélem, hogy a magyar választók nem szavazzák meg a saját kirablásukat.

2025. november 27. 19:27
Bálint Botond
Bálint Botond
Pesti Srácok

„A Tisza adótervei egyszerre szolgálják a társadalom-mérnökösködést, és a magyar emberek gazdasági teljesítményének külföldiek általi lefölözését. Ennek az adórendszernek és gazdasági átalakításnak, akár Ukrajna, akár Brüsszel, akár a külföldi tulajdonú bank és kereskedelmi szektor lesz a legfőbb nyertese, a legfőbb célja az önálló magyar nemzeti célok, sőt, egyáltalán a nemzeti megmaradás politikájának eltüntetése a magyar állam működéséből. Soha nem mondtuk, hogy a Fidesz kormányzása hibátlan lenne, mi a céljait támogattuk első sorban, a módszereket csak akkor, ha azok bizonyítottak. A Tisza által beígért adózási ideológia (mert logikának, sőt még gondolkodásmódnak sem lehet tekinteni ezt az őrületet) három baloldali kormány gazdaságélénkítésre és elfogadható foglalkoztatási eredmények elérésére képtelen gazdaságpolitikáját éleszti újra. Ráadásul lerombolná azt az egyre inkább tudás és termelés alapú gazdaságszerkezetet, amelyet az elmúlt 15 évben a munka alapú társadalom kiépítésével a Fidesz-kormánynak sikerült létrehoznia.

És végül külön ki kell emelni, hogy ezek a gazemberek privatizálni akarják az egészségügyet. Az egészségügy privatizációja, akár magát az ellátást, akár a biztosítást piacosítják, olyan támadás a magyar emberek ellen, amit legutóbb népszavazással még tudtunk akadályozni a legutóbbi baloldali-liberális kormány idején. A Tisza gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita már a nyolcvanas évek végén, az utolsó kommunista kormány idején is lelkesen támogatta a cikkeiben az egészségügy privatizációját. Nincs új a nap alatt, pontosan ugyanazt akarják, mint akkor, a külföldi tőke piacszerzését, hogy aztán a multik konkurencia híján szabadon drágíthassák a termékeiket és szolgáltatásaikat. Az egészségügyben ez szó szerint halálos bűn lenne, de mindenütt másutt is az.

A Tisza Párt már odaígérte az évi 5000 milliárd forintunkat olyan dolgokra, amelyek Brüsszelnek kedvesek. Nagyon remélem, hogy a magyar választók nem szavazzák meg a saját kirablásukat.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 4 komment

cirmos
2025. november 27. 20:33
minden nap duplázódik!
szilvarozsa
2025. november 27. 20:19
Hol vannak a felháborodott balfaszok? Belefásultak a védhetetlen védésébe, vagy megjött az eszük?
csulak
2025. november 27. 19:30
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
csulak
2025. november 27. 19:30
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
