Lényegében gyermekbántalmazás a gyereket hagyni mobillal elaludni

Mert – ahogy Tóth kiemelte – generációk óta tudjuk, hogyan kell átmenni szabályosan és biztonságosan az úttesten, most a hasonlóan súlyos kihívásokkal sok gyerek magára van hagyva, és

az online „farkastörvények között mauglisodik”,

s az eddig is súlyos kihívásokat, amit a digitalizáció okozott, tovább fokoz az MI elterjedése.

Az, hogy most a gyerek kezébe telefont ad sok szülő – hogy elcsendesítse, és a saját telefonját nyomkodhassa – lehet, hogy pár év múlva éppolyan gyermekbántalmazásnak számít majd, mint a pálinkás cumi, amit száz éve használtak hasonló céllal.

Megkülönböztethetetlen a valóságtól

Boa szerint pedig az a fő kérdés, hogy ha már egyszer biztosítjuk a digitális detoxot a gyerek számára – akár „diktatorikus” eszközökkel – mit adunk a kezébe a telefon helyett.

Somogyi a kritikus gondolkodás és döntéshozatal fontosságát emelte ki, s az erre való nevelést, amit bizony a szülőknek és a pedagógusoknak kell segíteni. De hogyan?

Hiszen mi is folyamatos tanulásban vagyunk, így nehéz biztonságos környezetet létrehozni, eközben az MI-generálta tartalmak lassan megkülönböztethetetlenek a valódiaktól, ami által az AI be tudja szippantani az embert, jobban, mint bármi eddig.

A megoldás kapcsán még szűkebb mezsgyére jutottak aztán, már azon túl, hogy a legrosszabb megoldás a lovak közé dobni a gyeplőt, amit sajnos sok szülő tesz. Marad tehát az úgynevezett digital parenting, vagy jobb szó híján digitális nevelés, miközben a szülő is élethosszig dolgozik azon, hogy a saját viszonyulása tudatos legyen az új technológiákhoz. Mindebbe be kell vonni a gyerekeket is, hiszen

„sokszor a fiatal hozza az újdonságot és a szülő teszi mellé a mértékletesség, a tudatosság ismeretét, amire a digitális világ nem kondicionálja a gyereket”.

Miközben soha ekkora szakadék nem volt a két generáció között, most kell a leginkább a bizalmi kapcsolat, de lehet, hogy a kérdéseket másképp kell már feltenni hozzá (lásd: „mi volt ma az iskolában” versus „mi volt az osztály Viber-csoportjában?”). Biztató ugyanakkor, hogy a huszonévesek már kissé ki is józanodtak a nagy digitális lázból – állapították meg. Gyakorlatias tanácsokat viszonylag keveset tudtak adni, már csak az időszűke miatt is, de ezek között volt például annak közös végiggondolása, milyen jó dolgokra és milyen rosszakra használható az MI, előbbiek adaptálása, utóbbiak elkerülése érdekében.

Például hogyan vértezhetőek fel a gyerekek az ellen, hogy egy MI-generálta szülői hangon való telefonhívással lehessen őket manipulálni (nem árulunk el nagy titkot: közös, előre megbeszélt jelszóval abban az esetben, ha idegen számról hívja őket valaki a szülő hangján).

Nincs új a nap alatt?

„Aki a mesterséges intelligencia alkalmazását akarja tanítani, mozgó célpontra lő” –

fejti ki lapunk kérdésére Bokor Tamás (akivel nem mellesleg a konferencián futottunk össze) – „vagyis nagyon nehéz hosszan érvényes tanácsokat adni. Az MI kicsit túl is lép az internet határain, nemcsak a hétköznapi szokásainkat alakítja át, hanem a tanulás, a kultúra, a személyközi kapcsolataink, például a családi kommunikáció természetét is megváltoztatja” – vélekedik.

Bár ezek a hatások hosszabb távon tapasztalhatók meg igazán, az már most is látszik, hogy az MI folyamatosan változó, önmagát tanító technológiája nagyon más, mint a korábbi kommunikációformáló technológiák voltak.

A szülőket két szélsőséges helyzet miatt aggódnak a kütyühasználat terén: az egyik, hogy teljesen beszippantja a gyereket a virtuális világ, a másik, hogy a használatból teljesen kimaradva digitális analfabéta válik belőle.