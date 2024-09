A szakértő elárulta, hogy telt az első „telefonmentes” hét az iskolákban

Minél messzebb van tanidőben a telefon, annál jobb

A kutató-szakértő külföldi példákat is hozott. Romániában a tárolás kérdését úgy oldják meg, hogy minden osztályterembe betesznek egy zárható szekrényt, ahova nap elején be kell majd tenni az okoseszközöket. Ezek bevételéért és kiadásáért külön személy felel majd. „A legjobb megoldás mégis az, – és ezt külföldi tanulmányok is bizonyítják – ha az iskolába való belépéskor leadják a tanulók a telefonokat, majd távozáskor felveszik. Minél messzebb van a telefon a tanulás ideje alatt egy gyerektől, annál hatékonyabban végzi el iskolai teendőit.„

Ezt támasztotta alá a 2017-es Ward és társai által jegyzett Brain-Drain -kutatás is, melyben három csoportra osztották a gyerekeket. Az első csoportnál elvették tőlük a telefont, és elvitték egy másik helyiségbe, a második csoport tagjainak el kellett rakniuk a táskájukban, míg a harmadik csoportba tartozóknak pedig otthagyták a „kütyüket” mellettük a padon. Mindhárom csoport tagjaival különféle feladatokat oldattak meg, és a koncentrációs szint mellett a feladatmegoldási hatékonyságot is vizsgálták. A kísérlet során azok teljesítettek a legjobban, akiknek egy másik helyiségben tárolták a készülékeit, vagyis tőlük legmesszebb.