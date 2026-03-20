Veszélyben a privát szféránk: itt vannak a tippek, amelyekkel megvédhetjük a telefonos adatainkat!

Fontos az adatvédelem mobiltelefon használatakor

A helyadatok kikapcsolása iPhone- vagy Android-rendszereken egyszerű módja annak, hogy csökkentsük az adatgyűjtést rólunk. A mobil helymeghatározás kikapcsolása azonban önmagában nem elegendő; érdemes az úgynevezett applikációk helyadat hozzáférése és appok adatgyűjtése háttérben funkciókat is ellenőrizni.

Az adatvédelem beállítások szintén lehetővé teszik, hogy kizárólag használat közben engedélyezzünk bizonyos funkciókat, ily módon elkerülhetjük, hogy nem kívánt adatok tömkelegét rögzítsék rólunk másodpercalapú és milliméter pontos paraméterekkel általunk ismeretlen szervezetek.

A helyadatok tudatos kezelése segíthet minimalizálni az adatgyűjtést, miközben a mobiltelefon használata nem válik teljesen korlátozottá. Az online elsajátítható adatvédelmi tisztviselő képzés és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségei további támogatást jelenthetnek azoknak, akik jogszerűen szeretnék ellenőrizni adatvédelmük állapotát.