Megindult szerdán az olajszállítás a megjavított Barátság kőolajvezetéken és az első orosz szállítmányok már meg is érkeztek Ukrajnába, hogy majd onnan továbbítva csütörtökön eljussanak Magyarországra, illetve Szlovákiába. Mint ismert: Ukrajna hónapokig húzta a sérült vezeték javítását, végül a választások utáni napokban rendkívüli módon felgyorsultak az események és mindössze tíz nap alatt el is készültek a munkálatokkal.

A döntés érdekessége, hogy mindez egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló szavazással, és minden jel arra utal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapokon keresztül csak az időt húzta.

E fejlemény kapcsán kerestük meg Tóth Mátét, az energiajogászt, aki úgy fogalmazott, hogy „örvendetes hír, hogy meggyógyult egy „halálosan sértett vezeték’. Valószínűleg már az érzékeny woke korszak az oka annak, hogy egy vezeték már külsérelmi nyomok nélkül is pszichés megértésre szorul. Ráadásul az ukránok még ’kezelőorvost’, azaz szakértőket sem engedtek a közelébe. De úgy tűnik a betegség elmúlt”.