Szakértőt kérdeztünk a Barátság ügyében: „Ezt a heteken belül felálló Tisza-kormány is be fogja majd látni”

Újra üzemben a Barátság kőolajvezeték, de már semmi sem lesz olyan, mint a leállása előtt
Több hónapos leállás után csütörtökre megérkezik az első orosz kőolajszállítmány a magyar és a szlovák finomítókba.
Tóth Máté energiajogász a Mandinernek mondta el, szerinte miben változik majd hamarosan a leendő kormánypárt véleménye.
Megindult szerdán az olajszállítás a megjavított Barátság kőolajvezetéken és az első orosz szállítmányok már meg is érkeztek Ukrajnába, hogy majd onnan továbbítva csütörtökön eljussanak Magyarországra, illetve Szlovákiába. Mint ismert: Ukrajna hónapokig húzta a sérült vezeték javítását, végül a választások utáni napokban rendkívüli módon felgyorsultak az események és mindössze tíz nap alatt el is készültek a munkálatokkal.
A döntés érdekessége, hogy mindez egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló szavazással, és minden jel arra utal, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapokon keresztül csak az időt húzta.
E fejlemény kapcsán kerestük meg Tóth Mátét, az energiajogászt, aki úgy fogalmazott, hogy „örvendetes hír, hogy meggyógyult egy „halálosan sértett vezeték’. Valószínűleg már az érzékeny woke korszak az oka annak, hogy egy vezeték már külsérelmi nyomok nélkül is pszichés megértésre szorul. Ráadásul az ukránok még ’kezelőorvost’, azaz szakértőket sem engedtek a közelébe. De úgy tűnik a betegség elmúlt”.
Tóth hozzátette, hogy kíváncsi lenne, hogy mindezek után, akik eddig mindenféle kételkedés nélkül elfogadták az ukrán álláspontot, azokban most felébredt-e a gyanú az időzítés kapcsán. Hiszen egy majdnem három hónapos leállás után, a magyar választások után alig pár nappal lehetünk szemtanúi egy „csodálatos gyógyulásnak”.
Úgy tűnik, hogy egy választási eredmény kellett ahhoz, hogy ez bekövetkezzen
– húzta alá.
Az energiajogász ezután arra is rámutatott, hogy azért örömteli hír mindez, mert az a 15 millió tonna/év mennyiségi kőolaj, amire Magyarországnak és Szlovákiának is szüksége van, az fizikailag máshol nem tudna bejönni. A szakértő megjegyezte, hogy arra számít, hogy a heteken belül felálló Tisza-kormány is be fogja majd látni, szemben azzal a globális médianarratívával, ami azt bizonygatta, hogy nincs is szükség erre a vezetékre. Tóth Máté ismertette, hogy a térségben fellelhető másik vezeték 2 millió tonna/év kapacitásnál többet nem tudott volna ugyanakkor egy évben produkálni.
Tehát megérkeztünk a valósághoz. Ezután kíváncsi leszek, hogy a tiszás Facebook-csoportokban mikor kezdik majd a regnáló kormányon számon kérni, hogy építsen a következő években egy másik vezetéket, mint tették azt az elmúlt időszakban, kritizálva ezzel is a Fidesz-kormányokat
– tette fel a kérdést.
„Nyilván senki nem épít ilyen vezetéket, mert ennek a bekerülési költsége extrém magas. Mellesleg, ha valaki ránéz a térképre, viszonylag sok országon kell áthaladnia egy ilyen vezetéknek, tehát sok ország joghatóságát érinti” – magyarázta az Energiajogász, felvázolva egy olyan forgatókönyvet, hogy „nincs garancia arra, hogy az ukránok máshol nem robbantják fel a vezetéket, ahogy azt kedden megkísérelték az oroszországi Szamara területén, állítsanak is bármit arról a tiszás csoportokban”.
Tóth Máté kifejtette a véleményét Magyar Péter eddig bejelentett miniszterei és első emberei kapcsán is, akik között megtalálhatók a globális nagytőke korábbi szereplői is.
„Amikor kisfiú voltam, akkor azt az iránymutatást kaptam, hogy a cirkuszban, amikor nézem a bűvészt, akkor ne a fejére figyeljek, mert a bűvész azzal vonja el a figyelmet a trükkről, hogy beszél közben, és a nézők nem a kezét nézik. Most a bűvész feje Magyar Péter, nyilván mindenki rá figyel, közben a kezei olyan leendő vezetők, mint Orbán Anita, aki a Globsectől érkezett, és a nemzetközi háttérerők és politikai globalista lobbinak az embere. Vagy ott van Kármán András, a jövőbeli pénzügyminiszter, aki az ERSTE-től jön. Bujdosó Andreáról és Kapitányról nem is beszélve. Előbbit a Forbes az 50 legbefolyásosabb magyar nő közzé sorolta Shell-es múltja okán, Kapitányról pedig tudjuk, hogy hosszú időn keresztül ugyancsak a Shell globális alelnöke volt” – sorolta.
Tóth Máté gondolatait azzal zárta, hogy a mintegy 20 éves energiajogászi tapasztalata alapján bizalmatlan azokkal a vezetőkkel szemben, akik korábban a nemzetközi nagytőke érdekeit szolgálták.
Nehezen hiszem el, hogy ezek az emberek hirtelen a nemzeti érdekeket és a társadalmi felelősséget helyeznék előtérbe. Attól tartok továbbá, hogy a kulcspozíciókban továbbra is inkább külső gazdasági érdekek érvényesülnek majd, nem pedig a nemzeti önrendelkezés a nagytőkés executive-ok által.
„Bár remélem, hogy az új kormány szuverén módon fog tudni politizálni, elnézve a fenti névsort, nehéz félretolni minden aggodalmat” – vázolt fel egy nem túl derűs jövőképet.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert