„A választással kapcsolatban többször és több helyen elmondtuk az álláspontunkat. De ezen túltekintve érdemes jegyzőkönyvbe venni egy dolgot. Azt, hogy az olajblokáddal Kijev állami szintre emelte az energiával való zsarolást. Mindezt egy uniós tagállammal szemben.

Végülis megkapta, amit akart, a kívánt választási eredményt, és a 90 milliárd eurós hitelt, ami napokon belül zöld lámpát kaphat. Ami a jövöt illeti, azt a zsarolást, amit eddig az Orbán-kormány kapott, ezentúl a Tisza-kormány kapja. Az ő döntésük lesz, hogy hogyan reagálnak rá. A kormány új lesz, de a dilemma a régi: hogy lehet elérni, hogy a magyarok pénze Magyarországon maradjon, az energia ára pedig megfizethető szinten.”