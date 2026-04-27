nemzetközi energiaügynökség iea fülöp - szigetek történelem energiaválság üzemanyag japán

A történelem legnagyobb energiaválságával néz szembe a világ

2026. április 27. 13:51

Erre figyelmeztetett a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője. Világszerte eltérő módszerekkel próbálják átvészelni a helyzetet.

null

A válság arra kényszerítette a kormányokat, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amelyekre közel fél évszázada nem volt példa – írja a Wall Street Journal. A lap egy cikkben összegyűjtötte, hogy a különböző országok miként reagálnak a válságra. 

Ahány ország, annyi megoldás

Néhányan energiavészhelyzetet hirdettek ki, ilyen például Japán, Románia és a Fülöp-szigetek. Mások pedig korlátozzák az üzemanyag-fogyasztást.
Egyesek készpénzsegélyt, üzemanyag-támogatást vagy adócsökkentést nyújtanak. Mások arra szólították fel az állampolgárokat, hogy változtassanak szokásaikon. Sok ország hatósági árat vezetett be. 

Az IEA 32 tagországa rekordmennyiségű, 400 millió hordó kőolajat bocsátott ki tartalékaiból.

Így néznek ki ezek az intézkedések a gyakorlatban

A háború kezdete után körülbelül egy héttel a Fülöp-szigeteki elnök egyes kormányhivatalokban ideiglenes négynapos munkahétet rendelt el, és megtiltotta a tisztviselők felesleges utazásait.

Március 24-én kijelentette, hogy az ország – amely nettó energiaimportőr – nemzeti energiaügyi vészhelyzetben van. Egy bizottság felügyelte az üzemanyag, az élelmiszer és a gyógyszerek ellátását és elosztását.

Egyiptom korlátozta az éjszakai gazdasági tevékenységeket: elrendelte, hogy az üzletek, éttermek, esküvői termek és egyéb nyilvános helyszínek a legtöbb napon este 9 óráig zárjanak be. 

A március 28-án életbe lépett rendelkezés – amelynek érvényessége legalább egy hónapra szólt – egyes turisztikai látványosságokat kivételezett. Az ország emellett csökkentette az utcai világítást is.

Japán két alkalommal is olajat bocsátott ki stratégiai tartalékaiból az ellátás fellendítése és az árak féken tartása érdekében. Az ország nyersolaj-importjának több mint 90%-át a Közel-Keletről szerzi be, és Tokió jelenleg a beszállítók és a szállítási útvonalak diverzifikálására törekszik.

Az energiatakarékosság érdekében a thaiföldi kormány elrendelte, hogy a tisztviselők és az állami vállalatok alkalmazottai dolgozzanak otthonról, csökkentsék a külföldi utazások számát, és a lift helyett a lépcsőt használják.

A miniszterelnök emellett arra szólította fel a lakosságot, hogy kevesebbet használják a légkondicionálókat, és az irodában rövid ujjú inget viseljenek nyakkendő nélkül.

Az ilyen intézkedések csupán enyhítik az energiaválság okozta nehézségeket – mondta Fatih Birol, az IEA vezetője. Majd hozzátette:

 „A probléma legfontosabb megoldása a Hormuzi-szoros teljes megnyitása.”

Nyitókép: Delil souleiman / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. április 27. 15:15
Minden jó, ami az EUnak árt ! Jöjjön a covid is ! Vagy a sars !
Derek Zoolander
2026. április 27. 15:14 Szerkesztve
Meg ugye felrobbantották a világ kőolajfinomítóinak egy jelentős részét: Magyarország, Mexikó, Ecuador, Spanyolország, Románia, India, Szaúd-Arábia, Oroszország, Ausztrália. Biztos ami biztos. Lehet néhányat kihagytam.
survivor
2026. április 27. 15:14
Canadian Akkor várhatsz ! Az Iszlámot nem adják fel.Remélem hónapokig elhúzzák a dolgot !
survivor
2026. április 27. 15:12
Hajrá Irán, hajrá Trump ! Tartsátok zárva a szorost ! Lőjétek szét a finomítókat, perzsák !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!