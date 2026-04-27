A történelem legnagyobb energiaválságával néz szembe a világ

A háború kezdete után körülbelül egy héttel a Fülöp-szigeteki elnök egyes kormányhivatalokban ideiglenes négynapos munkahétet rendelt el, és megtiltotta a tisztviselők felesleges utazásait.

Március 24-én kijelentette, hogy az ország – amely nettó energiaimportőr – nemzeti energiaügyi vészhelyzetben van. Egy bizottság felügyelte az üzemanyag, az élelmiszer és a gyógyszerek ellátását és elosztását.

Egyiptom korlátozta az éjszakai gazdasági tevékenységeket: elrendelte, hogy az üzletek, éttermek, esküvői termek és egyéb nyilvános helyszínek a legtöbb napon este 9 óráig zárjanak be.

A március 28-án életbe lépett rendelkezés – amelynek érvényessége legalább egy hónapra szólt – egyes turisztikai látványosságokat kivételezett. Az ország emellett csökkentette az utcai világítást is.

Japán két alkalommal is olajat bocsátott ki stratégiai tartalékaiból az ellátás fellendítése és az árak féken tartása érdekében. Az ország nyersolaj-importjának több mint 90%-át a Közel-Keletről szerzi be, és Tokió jelenleg a beszállítók és a szállítási útvonalak diverzifikálására törekszik.