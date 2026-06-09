Brutális földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, rengeteg a halott

Hatalmas erejű, 7,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg június 8-a, hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részén található Mindanao régiót. Az Amerikai Geofizikai Intézet (USGS) adatai szerint a tektonikus mozgás helyi idő szerint reggel 7 óra 37 perckor keletkezett, mintegy 35 kilométeres mélységben.

A brutális erejű földmozgás hatalmas pánikot váltott ki a lakosságból: a szirénák vijjogása közepette lakóházak és üzletek omlottak össze, maguk alá temetve a bent tartózkodókat.

A katasztrófavédelmi hivatal kedd reggeli tájékoztatása szerint a természeti csapásban legalább 37 ember életét vesztette, a sérültek pontos számának meghatározásán és ellenőrzésén a hatóságok jelenleg is gőzerővel dolgoznak.