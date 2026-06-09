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fülöp - szigetek halálos áldozat földrengés

Brutális földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket, rengeteg a halott

2026. június 09. 15:06

Több tucat halálos áldozatot követelt az a rendkívül erős földrengés, amely hétfő reggel rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. A katasztrófa miatt épületek omlottak össze, iskolások ezrei menekültek az utcákra, és a térségben szökőárriadót is el kellett rendelni.

2026. június 09. 15:06
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Hatalmas erejű, 7,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg június 8-a, hétfő reggel a Fülöp-szigetek déli részén található Mindanao régiót. Az Amerikai Geofizikai Intézet (USGS) adatai szerint a tektonikus mozgás helyi idő szerint reggel 7 óra 37 perckor keletkezett, mintegy 35 kilométeres mélységben. 

A brutális erejű földmozgás hatalmas pánikot váltott ki a lakosságból: a szirénák vijjogása közepette lakóházak és üzletek omlottak össze, maguk alá temetve a bent tartózkodókat.

A katasztrófavédelmi hivatal kedd reggeli tájékoztatása szerint a természeti csapásban legalább 37 ember életét vesztette, a sérültek pontos számának meghatározásán és ellenőrzésén a hatóságok jelenleg is gőzerővel dolgoznak. 

A Fülöp-szigetek elhelyezkedéséből adódóan – Indonéziához és Japánhoz hasonlóan – a csendes-óceáni tűzgyűrűben fekszik, amely a gyakori földrengésekről és vulkánkitörésekről ismert törésvonal-rendszer. 

A mostani tragédia alig egy évvel követi az ország elmúlt évtizedének legtöbb halálos áldozatot követelő, Cebu szigetét sújtó rengését, amelyben 74-en vesztették életüket.

A földrengés epicentruma a Mindanao sziget legdélebbi csücskén, Sarangani tartományban, a nagyjából 720 ezer lakosú General Santos City partjainál volt. 

A Fülöp-szigeteki Szeizmológiai és Vulkanológiai Intézet jelentése szerint a fő rengést követően rövid időn belül legalább 138 utórengést regisztráltak. A helyi információs iroda által közzétett felvételeken jól látható, amint a városban élelmiszerüzletek dőlnek össze, a leszakadt betonfödémek és épületelemek pedig egymásra rétegződve borítják be az utcákat.

A katasztrófa éppen a közoktatási intézmények új tanévének kezdetén, a reggeli órákban sújtotta a térséget, így rengeteg gyermek az iskolákban élte át a borzalmakat. 

A közösségi médiában megosztott videókon látható, amint Davao Occidental tartományban általános iskolás diákok tucatjai kuporodnak a földre a szabad ég alatt, miközben a talaj hullámzik alattuk. Davao del Sur tartományban egy középiskola tetőszerkezete szakadt le, miközben a tanulók a sportpályán sorakoztak, Davao Cityben pedig a reggeli zászlófelvonás alatt több mint száz diák szenvedett zúzódásokat, vagy ájult el a hirtelen kitörő pánikban.

Ferdinand Marcos Jr. fülöp-szigeteki elnök azonnali intézkedésre utasította az összes illetékes kormányzati szervet, hogy haladéktalanul kezdjék meg a lakosok evakuálását és a mentési munkálatokat. 

Az elnök nyomatékosan felszólította az érintett tartományok lakosságát, hogy vegyék komolyan a kiadott szökőárriadót, és azonnal húzódjanak a magasabban fekvő területekre. 

Bár a csendes-óceáni szökőárjelző központ szerint a közvetlen cunami-veszély öt órával a rengés után nagyrészt elmúlt – és csak kisebb hullámokat mértek Indonéziában, Palaun és Japán déli részén –, a hatóságok továbbra is éberségre intik a part menti területeken élőket.

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Nyitókép: Jam STA ROSA / AFP

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