Brüsszel irányítaná az energiaválság kezelését, de pénzt már nem adna az átállásra

Európa kezd pánikba esni, miközben egyre többen követik Magyarország példáját
Új fokozatba kapcsolt az energiaválság, Brüsszel a tagállamokra hárította a felelősséget.
Új intézkedéscsomagot mutatott be a napokban az Európai Bizottság. Brüsszel az energiaválság rövid és középtávú kezelésére több javaslatot is megfogalmaz: rövidtávon az alacsonyabb jövedelműek támogatásával, később pedig a tiszta energia előállításának ösztönzésével szüntetné meg az energiafüggőséget. A számát viszont a tagállamokkal fizettetné ki.
Új javaslatcsomagot mutatott be Brüsszel, amelynek célja, hogy Európa megszüntesse függőségét a fosszilis energiahordozóktól, s így ne érintse a jövőben a globális kőolaj- és földgázárak emelkedésével járó energiaválság.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt követően mutatta be az AccelerateEU elnevezésű intézkedéscsomagot, hogy márciusban a tagállamok arra szólították fel Brüsszelt, tegyen lépéseket az iráni konfliktus miatt kialakult globális energiaválság hatásainak kezelésére.
A csomag célja, hogy az Európai Unió képes legyen önállóan előállítani a lakosság és a vállalkozások energiaigényét, hosszútávon teljesen kiváltva a folyamatos külső függőséget jelentő kőolaj és a földgáz felhasználását. A törekvés nem új keletű, az EU már a 2022-es energiaválság idején is szembesült az energiafüggőség következményeivel, amikor a földgáz és az áram ára hónapokon át meredeken emelkedett, a korábban nem tapasztalt árrobbanást pedig elhúzódó, rekordokat is megdöntő inflációs időszak követte.
Az energiaellátásra vonatkozó tervek már ismertek, de szembetűnő változás, hogy míg korábban a klímacélokkal indokolta Brüsszel a költséges átállást, addig ma már az energiabiztonság vált Ursula von der Leyen legfőbb üzenetévé.
Az ambiciózus, öt kulcsterületet magában foglaló tervezet gyors megvalósítása ugyanakkor erősen kétséges, mivel jól tükrözi, hogy a szükséges beruházásokra és az átmenetileg megugró fogyasztói árak kompenzálására Brüsszel nem tud pluszforrásokat bevonni.
Az Európai Bizottság a tagállamoknak járó pénzek átcsoportosításával támogatná az energetikai átállást, a beruházások finanszírozását ugyanakkor nagyrészt a tagállamokra bízná.
Brüsszel ráadásul úgy fizettetné ki a tagállamokkal a gyorsított energetikai átállás költségeit, hogy közben saját kezébe venni a folyamat irányítását. Ezzel gyakorlatilag újabb stratégiai területen szűkítve a tagállami hatásköröket.
Az AccelerateEU öt kulcsterületet jelöl meg, amely beavatkozást igényel, ám a tagállamok számára csak ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság és nem kötelező jogszabályokat ír elő. Az energiafüggőség csökkentéséhez
Az ötpontos csomaghoz készül egy kiegészítés is, Ursula von der Leyen jelezte, várhatóan a nyárra elkészül az EU átfogó villamosítási programjának tervezete is.
A most bemutatott javaslatrészlet egyértelműen arra utal, Brüsszel arra készülhet, hogy idővel uniós irányítás alá vonja és egységessé tegye az energiapolitikát, ezzel jelentősen korlátozva a tagországok szuverenitását.
Az EU egyelőre csak központi felügyeletet és a „tagállami intézkedések összehangolását” tervezi, ugyanakkor az energiahordozók beszerzésének korlátozása, elsősorban az orosz energia vásárlásának vitatott, minősített többséggel elfogadott tilalma arra utal, később egyre több területen növelné a befolyását a blokk végrehajtó hatalma.
Brüsszel terve összességében érthető, mivel a Bizottság adatai szerint az EU 2025-ben összesen 340 milliárd eurót költött fosszilis energiahordozókra, a március óta tartó energiaválság ugyanakkor már szűk két hónap alatt 24 milliárd eurós többletköltséget okozott a magas világpiaci árak miatt. Az energiaszükséglet 57 százalékát jelenleg importált energiaforrásból elégíti ki az EU.
Viszonyításképpen ez az összeg az éves magyar költségvetés három-négyszerese, azaz Magyarország hároméves működésére is elegendő lenne az energiaimportra fordított éves uniós költség.
A tervezet szerint a tagállamoknak rövidtávon össze kellene hangolniuk a gáztárolók feltöltését és a stratégiai olajkészletek felszabadítását. Brüsszel a tagállami intézkedéseket, a támogatáspolitikát is összehangolná, de rálátást szeretne az európai finomítók kapacitására és az üzemanyagkészletek szintjére is.
Középtávon tovább növelné az EU a megújuló energiaforrások arányát, a meglévő infrastruktúrát pedig korszerűsítené. A tiszta energiára való átálláshoz ösztönözné az innovációt és a befektetéseket, emellett lebontaná a villamosenergiára való átállás adminisztratív akadályait. Az áramtermelés- és felhasználás ösztönzése érdekében az ilyen beruházások tagállami támogatása nem minősülne tiltott állami támogatásnak, de csak abban az esetben, ha az adott beruházással energiahatékonyságot ér el.
Cél, hogy a földgáz és a kőolaj szerepét átvegye a villamosenergia.
A program főszereplői ezúttal a tagállamok, az EU nem tervez közös hitelfelvételt, központi forrásokat pedig nincs miből előteremteni, legfeljebb a már meglévő források átcsoportosítására van némi mozgástér.
Európa kormányai sorra vezették be az elmúlt hetekben azokat az intézkedéseket, amelyek ellensúlyozzák a növekvő energiaárakat. Eddig elsősorban az üzemanyagok tarifáiba avatkoztak be az országok, ezzel elejét véve az infláció elszabadulásának.
Brüsszel ugyanakkor az AccelerateEU csomaghoz közzétett egy jó gyakorlatokat felsorakoztató ajánlásgyűjteményt is. Az iránymutatások célja, hogy az energiaárak és az átállással járó költségek kevésbé terheljék meg a háztartásokat, ugyanakkor a dokumentum leszögezi,
energiaár-támogatást vagy beruházási kedvezményt csak a leginkább rászoruló háztartásoknak szabad nyújtani és csak korlátozott ideig. A gazdaság szereplői közül is csak a leginkább kiszolgáltatott ágazatokban fogadható el az állami beavatkozás.
Ez a megközelítés egyértelművé teszi, hogy az Európai Bizottság továbbra is elutasítja a magyar rezsicsökkentéshez hasonló, széles körben elérhető könnyítéseket. Brüsszel indoklása szerint a magas árak letörése pazarlásra ösztönözné a háztartásokat.
Ennek elkerülése érdekében a javaslat olyan iránymutatásokat is megfogalmaz, mint a termosztát egy Celsius-fokos letekerése, vagy a szemléletformálás a legalapvetőbb takarékossági intézkedésekre, például a lámpa leoltására, ha nincs senki a szobában.
Az Európai Unió még alig heverte ki a 2022-es és 2023-as energiaválságot, Irán amerikai és izraeli bombázása újabb sokkhatást váltott ki, ami miatt a kőolaj világpiaci ára a 60 dollár körüli hordónkénti árszintről 100 dollár környékére ugrott. A kőolaj áremelkedése pedig magával hozta a földgáz és az áram árának emelkedését is, amelynek hatásai részben már megjelentek a benzinkutakon, de az árak emelkedése idővel az élet minden területére begyűrűzik.
Brüsszel a 2022-es energiaválság kezelésekor azt a célt tűzte ki, hogy az EU mielőbb megszüntesse az orosz energiától való függőségét. A nyugat-európai jólétet is megrendítő energiaár-robbanás következményei máig hatással vannak Európa teljesítményére és versenyképességére.
A német gazdaság azóta is stagnál, ráadásul az újabb energiaválság az idei évre várt növekedéssel kapcsolatos várakozásokat is szertefoszlatta.
Az EU az orosz energiafüggőség csökkentését úgy oldotta meg, hogy a fosszilis energiahordozók beszerzését diverzifikálta, azaz jóval drágábban vásárol és szállít kőolajat és cseppfolyósított földgázt nagyrészt az Egyesült Államokból, így az iráni válság miatt kialakult tartós kínálatcsökkenés csak közvetve érinti a kontinenst. Ennek ellenére a világpiaci árak jóval magasabb és egyre inkább tartósnak ígérkező árszintjével szemben tehetetlen az unió, ráadásul a szállítmányok egy része a válság miatt végül Európa helyett Ázsiába érkezik. A kitettség következménye, hogy a Magyarországon elsőként bevezetett védett üzemanyagárakat nem alkalmazó országokban jelentősen nőtt az üzemanyagok ára.
A globális kínálati sokk miatt pedig egyre több európai légitársaság készül üzemanyag-hiányra. A válság a nyaralást is jelentősen megdrágíthatja.
A nyomást némiképp enyhítheti, hogy Kijev újraindította a szállítást a Barátság-kőolajvezetéken, amely lehetővé teszi a Mol finomítói teljesítményének a növelését. Közép-Európa legnagyobb olajipari vállalatának működése érdemben befolyásolja a régió országainak árszintjét is.
A magyar fogyasztók helyzete jóval kedvezőbb, mint az EU többi tagállamában élőké, mivel nálunk a legolcsóbb a lakossági energia, köszönhetően a rezsicsökkentésnek, amelynek fedezetét nagyrészt az orosz energiaforrások olcsóbb beszerzése teszi lehetővé. A Tisza Párt egyelőre nem tervezi eltörölni a rezsicsökkentést, de Brüsszelből számítani kell a nyomásgyakorlásra, mivel évek óta azt várják, csak a legalacsonyabb jövedelmű háztartások részesüljenek kedvezményben.
Ha nem védené a lakosságot az állami árszabályozás, akkor – hasonlóan Németországhoz – a háztartások energiahatékonyságának javítása jelenthetne enyhülést. Noha Brüsszel rendszeresen azt kommunikálja, az alacsony gáz- és áramárak miatt a magyarok nincsenek ösztönözve a hatékonyságra, ez a gyakorlatban nem állja meg a helyét. A magyar háztartások is jelentős beruházásokat hajtottak végre, EU-összevetésben is kimagasló mértékben nő az energiamixben a napenergia aránya. Szintén egyszeri költséget jelent az átállás az elektromos fűtés mellett a hőszivattyús rendszerekre, de az épületek szigetelése és az elavult háztartási berendezések cseréje is jó befektetésnek bizonyulhat.
A következő időszakban akár vissza nem térítendő támogatásból, vagy kedvezményes kölcsönökkel is lehetőség lesz a hatékonyságnövelésre, utóbbi konstrukció már most is széles körben elérhető. Ha az új kormánynak sikerül megegyeznie Brüsszellel a befagyasztott uniós pénzekről, akkor a korszerűsítésre is rendelkezésre állnak források, mivel a pénzek egy részét meghatározott célokra fordíthatják a tagállamok.
