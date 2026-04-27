Brüsszel irányítaná az energiaválság kezelését, de pénzt már nem adna az átállásra

Mit tehetünk az energiahatékonyságért?

A magyar fogyasztók helyzete jóval kedvezőbb, mint az EU többi tagállamában élőké, mivel nálunk a legolcsóbb a lakossági energia, köszönhetően a rezsicsökkentésnek, amelynek fedezetét nagyrészt az orosz energiaforrások olcsóbb beszerzése teszi lehetővé. A Tisza Párt egyelőre nem tervezi eltörölni a rezsicsökkentést, de Brüsszelből számítani kell a nyomásgyakorlásra, mivel évek óta azt várják, csak a legalacsonyabb jövedelmű háztartások részesüljenek kedvezményben.

Ha nem védené a lakosságot az állami árszabályozás, akkor – hasonlóan Németországhoz – a háztartások energiahatékonyságának javítása jelenthetne enyhülést. Noha Brüsszel rendszeresen azt kommunikálja, az alacsony gáz- és áramárak miatt a magyarok nincsenek ösztönözve a hatékonyságra, ez a gyakorlatban nem állja meg a helyét. A magyar háztartások is jelentős beruházásokat hajtottak végre, EU-összevetésben is kimagasló mértékben nő az energiamixben a napenergia aránya. Szintén egyszeri költséget jelent az átállás az elektromos fűtés mellett a hőszivattyús rendszerekre, de az épületek szigetelése és az elavult háztartási berendezések cseréje is jó befektetésnek bizonyulhat.

A következő időszakban akár vissza nem térítendő támogatásból, vagy kedvezményes kölcsönökkel is lehetőség lesz a hatékonyságnövelésre, utóbbi konstrukció már most is széles körben elérhető. Ha az új kormánynak sikerül megegyeznie Brüsszellel a befagyasztott uniós pénzekről, akkor a korszerűsítésre is rendelkezésre állnak források, mivel a pénzek egy részét meghatározott célokra fordíthatják a tagállamok.