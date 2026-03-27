Európa kezd pánikba esni, miközben egyre többen követik Magyarország példáját

A francia kormány az állami olajfinomítók kapacitásának növeléséről döntött és a francia olajvállalatok is ár- és árréskorlátozásokat vezettek be. Lengyelország az állami olajvállalat, az Orlen profitjának a korlátozásával küzd az árak ellen.

Portugália egy komplett válságmechanizmust fogadott el, amely akkor lépne életbe, ha a földgáz EU-s piaci ára meghaladna egy bizonyos szintet, amely a többszöröse a jelenlegi tarifának. Ha ez bekövetkezne, akkor a kormány árplafont vezetne be a lakossági tarifákra, miközben a háztartásoknak és az ipar szereplőnek is vállalásokat kell tenniük a fogyasztás mérséklésére. Görögország előre menekült: az athéni kormány korlátozza az élelmiszerek és az üzemanyagok árrését, első körben június végéig.

Ausztria egyelőre nem vezetett be korlátozásokat, de új szabály, hogy a benzinutak csak naponta egyszer emelhetnek árat.

Németország egyelőre még csak tervezi az elszabaduló üzemanyagárak miatt kialakult helyzet kezelését.

Európa legnagyobb gazdaságát sújtják az egyik legmagasabb üzemanyag- és áramárak az EU-ban. A várakozások szerint az energiapiaci sokk miatt Berlin elbúcsúzhat a továbbra sem túl erős, de az elmúlt évekhez képest mindenképp nagyobb, 1 százalékos gazdasági növekedéstől 2026-ban. A német kormány egyelőre óvatos, de tárgyalások folynak az energiacégek extranyereségének megadóztatásáról és a benzinkutak áremelésének korlátozásáról, valamint a kiszolgáltatottabb háztartások támogatásáról és a közösségi közlekedés támogatásáról is.

Nagy Britanniában is egy átfogó csomagról tárgyal a kormány, ami szintén a lakossági energiaárak mérséklését célozná, hangsúlyozva a fiskális fegyelmet, vagyis csak a legszükségesebb támogatások bevezetését. A brit rezsiszámlák várhatóan már az év második felében jelentősen emelkednek, a szolgáltatók egyes tarifái már a magasabb energiaárakat tükrözik.

Egyre több a kedvezőtlen forgatókönyv

A kilátások nem túl kedvezőek: több nemzetközi elemzőcég és hitelminősítő is elkészítette az elmúlt napokban a vészforgatókönyveket arra az esetre, ha az iráni konfliktus nem zárul le. Ha a háború még júniusban is tart, akkor megnő az esély egy újabb inflációs hullámra és a globális gazdasági növekedés is jelentősen elmaradhat a korábban várttól. Az eurozóna növekedését a várakozások szerint 0,5-0,8 százalékponttal vetné vissza az elhúzódó konfliktus.

A magas kőolaj- és földgázárak az Egyesült Államoknak és Oroszországnak jelentenek többletbevételt. A becslések szerint a magas árak napi 150 millió dollárral gyarapítják az orosz gazdaságot, amely jelentős forrást jelent Moszkvának az ukrajnai háború folytatására. Ez a jelentős bevétel annak ellenére folyik be az orosz költségvetésbe, hogy Brüsszel világossá tette: bármekkora energiaválság is jöhet, az EU nem térhet vissza az olcsó, vezetékes orosz energiához.

Magyarország továbbra is ragaszkodik a Barátság kőolajvezeték újraindításához és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Török Áramlat vezetéken zavartalan maradjon a hazai földgázellátás. A vezeték infrastruktúráját az elmúlt hetekben Ukrajna többször is támadta.