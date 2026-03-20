03. 20.
péntek
török áramlat brüsszel magyarország földgáz egyesült államok oroszország

Itt a fordulat: főszerephez juthat Magyarország az újabb energiaválságban!

2026. március 20. 12:23

Egyre valószínűbb, hogy a világnak hosszabb távon be kell rendezkednie a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásaira. A kőolaj világpiaci ára az elmúlt hetekben többször is átlépte a 100 dolláros lélektani határt, és a földgáz ára is az egekbe szökött. Újabb energiaválság körvonalazódik.

2026. március 20. 12:23
Nagy Kristóf

Még egy hónap sem telt el azóta, hogy Izrael és az Egyesült Államok háborút indított Irán ellen. Megölték az ország vezetőjét, és jelentős károkat okoztak nemcsak a katonai képességekben, hanem az energia-infrastruktúrában és egyéb polgári létesítményekben is. A konfliktus az amerikai várakozások szerint belátható időn belül befejeződhet, de egyre több a bizonytalanság a válság hosszú távú következményeivel kapcsolatban.

 

Az energiapiacokon pánik tört ki az offenzíva és az iráni ellentámadások miatt. Teherán lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a globális kőolaj- és földgázszállítás mintegy ötödét bonyolítják le. Ez a lépés közvetlenül akadályozza, hogy az öböl menti országokból eljusson a célpiacokra a kőolaj és a cseppfolyósított földgáz, a fennakadások pedig próbára teszik a kapacitásaikat is. Katar a világ legnagyobb lng-előállító és -értékesítő országa, de akadozik a termelés, a háború előtti kapacitás helyreállítása több hétig is eltarthat. Teherán rakétái és drónjai nem kímélték az iraki és az ománi olajmezőket, és a szaúd-arábiai kőolaj-finomítókat sem. Az olajkitermelést is jelentősen vissza kellett fogniuk a térség államainak, mivel a tárolók megteltek. A konfliktus következtében tehát a globális kőolaj- és földgázkínálat legfontosabb országai egyrészt csökkenteni kényszerültek a kitermelést és a feldolgozást, másrészt a meglévő készleteket nem tudják leszállítani a megrendelőknek. Az energiahiánytól való globális félelem pedig jelentősen felhajtotta a kőolaj és a földgáz árát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fogas paduc
2026. március 20. 13:45
fogas paduc ---- Dixtroy 2026. március 20. 13:45 Hamarább kellett volna lépnie, mielőtt Irán ilyen fejlett rakétatechnikát talál ki magának. Aztán ha a Nyugat emberszámba vette volna az oroszokat, akkor most meg nem is lenne orosz - ukrán háború, akkor a kínaiak és az oroszok és az irániak stb. nem borultak volna össze. A Nyugat stratégiai hibát stratégiai hibára halmoz. Vége az 500 éves angolszász világuralomnak.
fogas paduc
2026. március 20. 13:42 Szerkesztve
Az északi áramlat nem teljesen semmisült meg. Ideje lenne megnyitni. Hasonlóan praktikus lenne az orosz kőolajat is hasznánil. Az orosz így is - úgy is túlad rajta...
Dixtroy
2026. március 20. 12:51
Trump felemelt egy akkora követ, hogy nem tudja letenni. Azért mérik dollárban az olajat, mert az usa biztosítja az olajkereskedelem zavartalanságát. Hát most képtelen biztosítani, és ráadásul saját hibájából. Szarrá bombázhatja az egész iráni sivatagot, alacsony költségvetésből a perzsák akkor is blokkolni tudják az olaj kereskedelmét. Előbb utóbb valamelyik arab ország, mondjuk Katar fel fog rikkantani, hogy az apátokfaszát, nem ezért fizetünk sápot az amcsiknak, ha nem képesek megvédeni az olajat, akkor majd keresünk mást és hagyjuk a picsába a dollárt! Trump felemelt egy akkora követ, hogy nem tudja letenni.
kiborg-2
2026. március 20. 12:49
A főszerep nem túlzás?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!